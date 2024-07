Cardi B publica recibos prevendo a nomeação presidencial de Kamala Harris

Cardi B compartilha sua opinião sobre o recente Joe Biden vs. Debate sobre Donald Trump, bem como algumas palavras para Kamala Harris. 😩 pic.twitter.com/Pdu0xa50oA

A rapper vendedora de diamantes dirigiu-se a seus fãs por mais de 10 minutos… revelando que não tinha intenção de votar, mas achou que Kamala perdeu seu momento de não enfrentar Trunfo no debate.

De mulher para mulher, Cardi previu que Kamala concorreria nos próximos 4 a 8 anos, mas sabia, no fundo, que ela realmente queria o Salão Oval – especialmente com as preocupações crescentes sobre a acuidade mental de Biden.