Carlo Ancelotti: Kylian Mbappé vai se encaixar no time do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistiu que a contratação de verão Kylian Mbappé se encaixará perfeitamente na escalação do clube, apesar das opções ofensivas já abundantes.

Questionado sobre a preferência de Mbappé pelo lado esquerdo por seu ex-jogador John Obi Mikel, coapresentador do Obi One Podcast, Ancelotti não especificou uma função, mas disse que há muito espaço na frente.

“Sinceramente, não pensei sobre isso”, disse Ancelotti sobre o encaixe ideal do jogador. “Encaixar Mbappé no time não será um problema. É importante lembrar o que ele disse: Ele vai se adaptar ao time. A chave é que cada jogador tem que contribuir com talento e qualidade no serviço ao time.”

O Real Madrid conquistou a dobradinha LaLiga e UEFA Champions League na temporada passada, quando era comum que os atacantes Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Rodrygo se movimentassem sob o ataque de Ancelotti.

Kylian Mbappé se juntará ao já poderoso ataque do Real Madrid. Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images

“Às vezes você pode jogar na esquerda, às vezes você pode jogar no meio”, disse Ancelotti.

A expectativa é que o Madrid comece a temporada sob um esquema 4-3-3 com Mbappé ao lado de Vinícius e Rodrygo. O técnico pode trocar Mbappé para uma das posições de seus outros dois companheiros de equipe durante períodos específicos.

“Eu vejo [Mbappé] ele jogando na frente, e o ataque é bem aberto. O campo tem 68 metros de largura, e temos que cobrir esses 68 metros com os jogadores na frente”, brincou.

“Pode ser Vinícius. Porque se eu te perguntar, onde Vinícius jogou na temporada passada, é difícil dizer. Ele não jogou como um [left] ponta. A chave importante para uma jogada de ataque é a mobilidade dos jogadores.”

O técnico italiano também falou sobre sua primeira conversa com Mbappé depois que sua contratação do Paris Saint-Germain se tornou oficial no mês passado.

“Duas coisas: primeiro, dei-lhe uma recepção calorosa, porque a recepção do Real Madrid e dos fãs foi excepcional”, disse ele. “Segundo, disse-lhe para descansar, para tirar férias porque é uma temporada muito longa para os jogadores.”