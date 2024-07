Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic e conquista 2º título em Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra — Após vencer seu primeiro título de Wimbledon em 2023 contra o heptacampeão Novak Djokovic, Carlos Alcaraz caiu no chão em descrença após o que havia conquistado. Foi uma batalha de quase cinco horas, precisando de cinco sets e com o ritmo mudando constantemente entre os dois.

No domingo, não houve nenhuma celebração tão dramática, nem muito drama de qualquer tipo. Em vez disso, Alcaraz quebrou Djokovic em uma maratona de 13 minutos de jogo de abertura, convertendo em seu quinto break point, e dominou amplamente o resto da partida de 6-2, 6-2, 7-6 (4). Ao final do confronto de 2 horas e 27 minutos na quadra central, Alcaraz havia conquistado seu quarto título principal e o segundo em Wimbledon, e as últimas esperanças de Djokovic para a história foram frustradas mais uma vez por seu jovem rival.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Enquanto pessoas como a Princesa de Gales, Tom Cruise, Benedict Cumberbatch e os ex-campeões Stan Smith, Andre Agassi, Rod Laver e Chrissie Evert observavam, Alcaraz, de 21 anos, levantou os braços no ar antes de apontar para a cabeça enquanto olhava para sua equipe.

“Em uma entrevista quando eu tinha 11 anos, eu disse que meu sonho é ganhar Wimbledon”, Alcaraz disse à multidão durante a cerimônia do troféu. “Então estou repetindo meu sonho.”

Enquanto Djokovic, 37, estava na caça para tomar posse exclusiva do maior número de títulos de simples importantes da história com 25 e ultrapassar Margaret Court pela distinção, foi Alcaraz quem gravou seu nome nos livros de recordes no domingo. Ele se tornou o terceiro homem mais jovem a ganhar quatro títulos de simples do Grand Slam na era Open, atrás apenas de Mats Wilander e Bjorn Borg. Tendo agora vencido em todas as suas quatro aparições em finais importantes, Alcaraz está atrás apenas de Roger Federer, que foi vitorioso em suas primeiras sete finais importantes, para a mais longa sequência de abertura entre jogadores masculinos.

Talvez o mais notável, ao vencer o Aberto da França e Wimbledon na mesma temporada, Alcaraz se junta a Djokovic, Federer e Rafael Nadal como os únicos homens a terem feito isso nos últimos 40 anos. Borg e Rod Laver são os únicos outros homens a terem alcançado o feito na era do Aberto.

“É uma sensação ótima até mesmo pensar em ser [the] Vencedor do Aberto da França e campeão de Wimbledon no mesmo ano [and] que poucos jogadores fizeram isso antes”, disse Alcaraz em uma entrevista coletiva. “É inacreditável.”

De um feito no saibro a uma aula magistral na grama 🧡💚 Apenas seis homens na Era Aberta venceram Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano: Rod Laver

Björn Borg – O Grande Mestre

Rafael Nadal

Roger Federer

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz#Wimbledon | @Roland Garros foto.twitter.com/vK78bKkP7G — Wimbledon (@Wimbledon) 14 de julho de 2024

Apesar da diferença de idade de 16 anos entre Alcaraz e Djokovic, foi o sexto encontro deles na carreira. A série agora está empatada em três partidas cada, com Alcaraz tendo vencido os dois encontros em uma final importante. Até Djokovic não conseguiu deixar de ficar impressionado com Alcaraz após a partida.

“Parabéns ao Carlos”, disse Djokovic aos repórteres.[He] mereceu esta vitória hoje. Ele foi o melhor jogador do começo ao fim.”

Apesar de perder nas oitavas de final em seu único evento de grama no Queen’s Club, Alcaraz entrou em Wimbledon como o co-favorito com o número 1 do mundo Jannik Sinner. Mas retornar à final não foi fácil. Ele perdeu o set de abertura em três de suas seis partidas antes da final e precisou de cinco sets para derrotar o cabeça de chave número 29 Frances Tiafoe na terceira rodada. Mas depois de sua vitória por 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 na semifinal sobre Daniil Medvedev na sexta-feira, Alcaraz disse que se sentia bem sobre o estado de seu jogo.

Carlos Alcaraz ganhou mais títulos de Grand Slam (4) do que partidas perdidas neles (3) desde o US Open em 2022. Neil Hall/EPA-EFE/Shutterstock

Essa confiança estava em plena exibição no domingo. Após o jogo de abertura, Alcaraz precisou de apenas mais 28 minutos para fechar o primeiro set e 75 minutos no total para assumir a liderança por 2 a 0. Com a multidão em grande parte apoiando-o, como tinha sido durante a maior parte do torneio, Djokovic parecia não ter respostas para o poder e a variedade de Alcaraz.

Djokovic elevou seu nível no terceiro set, e Alcaraz começou a mostrar sinais de nervosismo pela primeira vez. Sacando para a partida em 5-4, Alcaraz desperdiçou três pontos de campeonato e finalmente foi quebrado pela primeira vez após uma dupla falta e uma série de erros. Tanto Djokovic quanto Alcaraz então seguraram seus próximos games de serviço para forçar um tiebreak. Mas Alcaraz assumiu o controle e finalmente não deixou nada ao acaso, vencendo a partida em seu quarto ponto de campeonato.

“Foi difícil para mim”, disse Alcaraz. “Tentei apenas manter a calma. Tentei manter-me positivo daquela situação, indo para o tiebreak, e tentei jogar meu melhor tênis. Era tudo em que eu estava pensando. Realmente feliz que, no final, consegui encontrar as soluções.”

Embora não tenha sido o resultado que Djokovic esperava, ele disse que estava “muito orgulhoso” de seu desempenho geral e de chegar à final. Depois de ter que se retirar antes de sua partida das quartas de final no Aberto da França no mês passado, Djokovic passou por uma cirurgia para um menisco medial rompido no joelho direito em 5 de junho, deixando seu status para Wimbledon em dúvida. Mesmo quando chegou a Londres na semana anterior ao início do sorteio principal, ele disse à BBC que ainda não tinha certeza se jogaria, mas que o faria apenas se acreditasse que tinha uma chance de “lutar pelo título”.

Impecável nas finais Carlos Alcaraz melhorou para 4-0 em sua carreira em grandes finais com a vitória de domingo em Wimbledon. Isso o torna apenas o quinto jogador — homem ou mulher — na era Open a vencer cada uma das quatro primeiras finais de grandes torneios de sua carreira. Mais vitórias consecutivas em finais importantes para começar a carreira Jogadoras Vitórias Roger Federer 7 Mônica Seles 6 Iga Swiatek 5* Carlos Alcaraz 4* Naomi Osaka 4* * Sequência ativa

— Estatísticas e informações da ESPN

A caminho da final, ele mostrou poucos sinais de desconforto e perdeu apenas dois sets em cinco partidas. (Seu oponente nas quartas de final, Alex de Minaur, desistiu devido a uma lesão no quadril.) Na sexta-feira, após sua vitória em sets diretos sobre Lorenzo Musetti na semifinal, Djokovic disse que sentia que estava “jogando perto do meu melhor”.

Mas isso não foi o suficiente no domingo, e Djokovic perdeu em uma final importante em sets diretos pela quinta vez em sua carreira. Desde que Djokovic assumiu o ranking de número 1 do mundo pela primeira vez em 2011, esta marca apenas a segunda temporada em que ele não ganhou nenhum dos três primeiros títulos importantes do ano. Ele estava reflexivo ao falar com a multidão da quadra central após a partida.

“Obviamente, há um pouco de decepção agora, pois estamos falando de 10 minutos após o término da partida, mas quando reflito, tenho certeza de que nas últimas… quatro a cinco semanas, e realmente pelo que passei, junto com meus companheiros de equipe e minha família, devo dizer que estou muito satisfeito porque Wimbledon sempre foi um torneio dos meus sonhos de infância”, disse Djokovic.

“Eu sempre quis estar aqui, jogar no centro do palco. Às vezes, tento me lembrar de quão surreal é a sensação de estar aqui, e mesmo que eu tenha jogado tantas partidas na minha vida e sido realmente abençoado por lutar pelo troféu 10 vezes na minha carreira, como você mencionou, mas cada vez que entro na quadra, parece que é a primeira vez. Então, sou uma criança vivendo meu sonho de infância mais uma vez.”

Questionado em sua entrevista coletiva se esta seria sua última aparição em Wimbledon, Djokovic insistiu que não tinha planos de se aposentar tão cedo e estava focado nos próximos Jogos Olímpicos e no US Open.

“Quanto a voltar aqui, quero dizer, eu adoraria”, ele disse. “Não tenho mais nada em meus pensamentos agora, este é meu último Wimbledon. … Não tenho nenhuma limitação em minha mente. Ainda quero continuar e jogar enquanto eu sentir que posso jogar neste alto nível.”