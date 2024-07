Carreira de Andy Murray em Wimbledon termina com a desistência de Raducanu

Andy Murray jogou sua última partida em Wimbledon depois que Emma Raducanu desistiu das duplas mistas. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

A carreira de Andy Murray em Wimbledon acabou oficialmente depois que sua parceira de duplas mistas, Emma Raducanu, desistiu do formato por causa de dores no pulso.

Murray foi derrotado nas duplas masculinas pelos australianos Rinky Hijikata e John Peers, ao lado de seu irmão Jamie, na quinta-feira, e essa partida foi sua final no Grand Slam, no oeste de Londres.

Murray e Raducanu estavam definidas para enfrentar Zhang Shuai e Marcelo Arevalo como a partida final na quadra nº 1 no sábado, mas a dor no pulso dela provou ser muito problemática para prosseguir com a partida. Raducanu, 21, passou por cirurgia em ambos os pulsos em 2023.

“Infelizmente, acordei com um pouco de rigidez no pulso direito esta manhã, então decidi tomar a difícil decisão de me retirar das duplas mistas esta noite”, disse Raducanu.

“Estou decepcionado, pois estava realmente ansioso para jogar com Andy, mas tenho que tomar cuidado.”

Murray, 37, ganhou títulos de simples masculinos de Wimbledon em 2013 e 2016, sem dúvida os destaques de uma carreira brilhante. O vencedor do US Open de 2012, que passou por uma cirurgia de ressurgimento do quadril em 2019, disse que é improvável que continue sua carreira além deste ano e pode se aposentar nas Olimpíadas de Paris.

Raducanu continua na chave de simples e enfrentará Lulu Sun, da Nova Zelândia, nas oitavas de final, no domingo.