Carreira de Kroos termina em caos, já que a Alemanha não consegue intimidar a Espanha

STUTTGART, Alemanha — Para um jogador que fez carreira sendo o mestre da calma, Toni Kroos nunca esperaria que tudo terminasse em caos, mas depois de 833 jogos pelo clube e pela seleção, o ato final da carreira do meio-campista alemão foi travado em um frenesi de faltas, chances perdidas, gols dramáticos no final, apelações de pênaltis rejeitadas e um árbitro que distribuiu 16 cartões amarelos e um vermelho.

O sonho da Alemanha de vencer a Euro 2024 como país anfitrião chegou ao fim em Stuttgart na sexta-feira, quando o gol de cabeça de Mikel Merino aos 119 minutos selou a vitória da Espanha por 2 a 1 nas quartas de final. O time de Luis de la Fuente segue em frente e jogará uma semifinal em Munique na terça-feira, mas é o fim da estrada para a Alemanha e também para Kroos, o meio-campista do Real Madrid que esperava encerrar sua carreira internacional assim como fez em seus dias de clube com o Real ao assinar como campeão europeu.

Mas esses são apenas os fatos nus de incríveis 120 minutos que provaram ser tão atípicos para Kroos e a Alemanha, com o árbitro da Premier League Anthony Taylor e seus colegas do VAR desempenhando um papel importante no drama. Se Taylor tivesse sido mais decisivo no quarto minuto, quando não advertiu Kroos por uma falta cínica em Pedri que levou o meio-campista espanhol a sair mancando do jogo momentos depois, o tom deste jogo inesquecível poderia ter sido muito diferente.

Ao não reprimir uma falta feia tão cedo na eliminatória, Taylor permitiu que a Alemanha executasse seu plano de jogo de intimidação física que claramente tirou o ritmo da Espanha durante o primeiro tempo. Talvez Taylor tivesse escolhido dar a Kroos o benefício da dúvida devido à sua reputação como um jogador de classe mundial, alguém que teve uma carreira distinta, mas o árbitro simplesmente deu ao jogador de 34 anos e seus companheiros de equipe a licença para agredir a Espanha.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A Alemanha jogou com medo da maior qualidade e habilidade da Espanha com a bola, enquanto os jogadores de De la Fuente foram afetados por outro tipo de medo: o medo de serem atingidos toda vez que chegassem perto de um adversário alemão.

“Lamine Yamal tem apenas 16 anos, o que significa que nossos jogadores têm uma grande chance de controlá-lo”, disse o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, em sua coletiva de imprensa pré-jogo. “Veremos como ele reage quando as coisas ficarem mais difíceis.”

Sua mensagem pós-jogo não foi diferente e impenitente.

“Começamos nervosos, cometemos muitas faltas, muitos cartões amarelos muito cedo”, disse Nagelsmann após a partida. “Mesmo assim foi bom, queríamos mandar [a] sinal de que estávamos presentes.”

Então a tática estava clara e Kroos era o líder do grupo alemão, o que era tão chocante de ver. No final do jogo, ele havia cometido cinco faltas — três a mais do que qualquer outro infrator. Ele deveria ter sido advertido pela falta em Pedri, muito antes de receber um cartão amarelo no meio do segundo tempo por interromper a corrida de Dani Olmo em direção ao gol. Se não houvesse um defensor cobrindo, Kroos poderia ter sido expulso. Que final teria sido esse.

Mas não foi só Kroos. Antonio Rüdiger, David Raum e Robert Andrich foram advertidos por faltas nos jovens atacantes espanhóis e a Alemanha acabou com oito cartões amarelos. E a Espanha também, que decidiu combater fogo com fogo no segundo tempo após sua experiência no primeiro tempo. O cartão amarelo de Robin Le Normand o deixa fora da semifinal, enquanto Dani Carvajal também ficará de fora após dois cartões amarelos, o segundo dos quais foi por derrubar Jamal Musiala no chão na prorrogação.

Julian Nagelsmann abraça Toni Kroos após a derrota da Alemanha para a Espanha nas quartas de final da Euro 2024 na sexta-feira. Qian Jun/MB Media/Getty Images

De certa forma, a decisão de Nagelsmann de fazer um jogo físico foi compreensível. A Espanha tem sido o time de destaque deste torneio até agora e ele sentiu que a única maneira de vencer era superá-los.

Foi uma tática falha, no entanto, especialmente com o talento de Kroos e Musiala à sua disposição. Florian Wirtz, cujo gol aos 89 minutos anulou o gol de abertura de Olmo, foi nomeado apenas como substituto, e essa decisão resumiu a abordagem de Nagelsmann.

Wirtz começaria todos os jogos pela Espanha, e essa é a diferença entre os dois times, mas até o meio-campista do Bayer Leverkusen foi mordido pelo inseto cínico. Dez segundos depois de entrar no jogo, ele cometeu falta em Aymeric Laporte.

Talvez este tenha sido o dia em que a Alemanha de Nagelsmann mostrou suas verdadeiras cores como um time com jovens talentos deslumbrantes, mas também um time que tinha sido excessivamente dependente das performances de seus veteranos envelhecidos. A Alemanha teve sorte de empatar com a Suíça, e a Espanha foi melhor que a Suíça, então as vitórias contra Escócia, Hungria e Dinamarca foram meramente vitórias contra oponentes mais fracos.

Euro 2024: Notícias, destaques e reações Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, resultados e cobertura da Euro 2024: Calendário | Elencos | Previsões (E+)

Sabemos que esta foi a despedida final de Kroos, mas Rüdiger (31), Manuel Neuer (38), Ilkay Gündogan (33) e Thomas Müller (34) provavelmente o seguirão para a aposentadoria internacional. Até mesmo Emre Can, aos 30, pode se ver consignado ao passado se Nagelsmann começar a se reconstruir antes da Copa do Mundo de 2026.

“Eu nem sei qual é o plano agora porque eu não planejei ser eliminado”, disse Nagelsmann. “Meu time e eu temos o trabalho de pensar sobre o elenco agora e qual é a coisa certa a fazer na Liga das Nações em setembro.”

Talvez Nagelsmann não acreditasse que poderia enfrentar a Espanha em uma partida de futebol, optando em vez disso por empregar táticas de azarão. A Alemanha raramente é azarão, no entanto, especialmente quando é a nação anfitriã de um grande torneio.

A leniência inicial de Taylor permitiu que a Alemanha adotasse sua abordagem básica até que ele começou a florescer suas cartas. Se ao menos Kroos tivesse sido capaz de influenciar o time a jogar de uma maneira diferente, uma mais adequada ao seu papel como um maestro na base do meio-campo com seu incrível alcance de passe e visão. Em vez disso, ele era um destruidor e um disruptor.

Quando a Alemanha mudou suas táticas e enfrentou a Espanha em uma partida de futebol no final do segundo tempo, a partida havia se tornado um vale-tudo. Era de ponta a ponta e totalmente imprevisível.

Quando a bola atingiu a mão de Marc Cucurella no minuto 106, a Alemanha gritou por um pênalti, mas o VAR Stuart Attwell — o mesmo árbitro que sugeriu um pênalti para a Alemanha contra a Dinamarca quando a bola roçou os dedos de Joachim Andersen — rejeitou os apelos. Uma disputa de pênaltis parecia inevitável enquanto o jogo se aproximava do minuto 120, mas o cabeceio de Merino após cruzamento de Olmo decidiu o empate faltando um minuto para o fim.

Com isso, a Alemanha estava fora e a cortina caiu sobre a carreira brilhante de Kroos, mas não de uma forma que alguém esperaria.