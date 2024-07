Carrie Underwood perto de finalizar acordo para substituir Katy Perry no ‘American Idol’

Katy Perryestá no “American Idol” – dê Carrie Underwood está muito perto de ocupar seu lugar… TMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Carrie e sua equipe estão nos estágios finais para firmá-la em um contrato para aparecer no programa de sucesso da ABC – e se tudo correr bem, o ex-vencedor do ‘Idol’ logo se juntará Lucas Bryan dar Lionel Richie como o novo juiz.

O que também é interessante sobre esta notícia… Carrie na verdade tem uma aparição agendada no ‘GMA’ nesta próxima sexta-feira – para sua série de concertos de verão – mas é claro… um anúncio oficial pode vir naquele dia também. Como você sabe… ABC é a controladora.

Se/quando o acordo for fechado – o que nos disseram que pode acontecer a qualquer momento – Carrie será uma superestrela ocupada… especialmente porque ela também estendeu sua residência em Las Vegas no Resorts World até 2025.

O problema é o seguinte: essa residência prolongada equivale a apenas 6 shows extras, dando a sua agenda muita flexibilidade para se adequar às filmagens de ‘Idol’. Então, em outras palavras… ela pode fazer as duas coisas.

Ter Carrie como jurada seria uma grande conquista – já que ela é literalmente uma das maiores histórias de sucesso da série desde que venceu a 4ª temporada em 2005… um momento de círculo completo, de fato.

Nem é preciso dizer… Carrie arrasou no mundo da música – vendendo 85 milhões de discos em todo o mundo e ganhando 8 Grammys ao longo do caminho. Então, sim… ela definitivamente sabe uma ou duas coisas sobre como fazer sucesso no mundo da música.

Quanto a Katy, ela conseguiu um doce despedida durante o final da temporada passada em maio, depois decidindo sair e se concentrar em sua própria carreira musical.

KP se juntou ao Idol em 2018, quando fez seu retorno na ABC depois de anos na Fox. Ela, Lionel e Luke trocaram de lugar com as lendas da velha escola Simon Cowell, Paula Abduldar Randy Jackson.



