Cartaz do UFC 305 revelado com os rivais acirrados Dricus du Plessis e Israel Adesanya

O campeão peso médio do UFC Dricus du Plessis e Israel Adesanya finalmente vão lutar dentro do octógono no mês que vem, como nos lembra o último pôster de luta da promoção.

Os rivais acirrados são a atração principal do UFC 305 em 17 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental. Du Plessis coloca seu título de 185 libras em jogo pela primeira vez, enquanto Adesanya busca se tornar um tricampeão após o maior afastamento de sua carreira no UFC.

Confira o pôster oficial do UFC 305 abaixo.

Du Plessis conquistou o título em janeiro com uma vitória por decisão sobre Sean Strickland no evento principal do UFC 297 em uma das lutas mais acirradas da memória recente. O peso médio número 1 no Ranking Global do MMA Fighting entra na luta com uma sequência de nove vitórias, incluindo um início de 7-0 em sua carreira no UFC.

Adesanya retorna pela primeira vez desde que perdeu o título para Strickland em uma reviravolta impressionante no UFC 293 em setembro passado. O lutador de 185 libras classificado em terceiro lugar no ranking global do MMA Fighting foi 1-1 em 2023, o que incluiu ganhar o título dos médios pela segunda vez com o Knockout do Ano contra Alex Pereira no UFC 287.

No co-evento principal — que também é destaque no pôster do UFC 305 — Steve Erceg tem sua luta na cidade natal, enfrentando Kai Kara-France. Esta é a primeira luta de Erceg desde que perdeu uma decisão competitiva para o campeão peso-mosca Alexandre Pantoja no UFC 301 em maio.