Casa de Anthony Barr, da NFL, em Los Angeles, assaltada e saqueada por ladrões

Ex-linebacker do Dallas Cowboys Antonio Barr é a última celebridade de Angeleno a ser vítima de um crime … diz a polícia TMZ Esportes seu apartamento na área de Los Angeles foi assaltado na sexta-feira.

Fomos informados de que o berço do quatro vezes Pro Bowler foi atingido por volta das 2 da manhã… quando, de acordo com nossas fontes, três homens quebraram uma janela traseira e saquearam o local.

As câmeras de segurança de Barr, dizem nossas fontes, capturaram a ação – e a polícia foi rapidamente notificada. No momento em que os policiais do LAPD chegaram ao local, porém, os ladrões haviam desaparecido.