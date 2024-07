Casa de Bhad Bhabie em Los Angeles é assaltada após drama de namorado

Bhad Bhabie provavelmente está pronta para descontar alguns ladrões do lado de fora, já que sua casa em Los Angeles foi recentemente assaltada… TMZ descobriu.

No entanto, os policiais dizem que não saberão o valor total levado até que Bhad Bhabie retorne de uma viagem fora da cidade e faça um inventário completo de sua casa.

Lembre-se, Bhad Bhabie – que alcançou a fama em Dr. Fil – diz que agora ela vale um bom dinheiro. Ela postou recentemente um relatório de ganhos mostrando mais de US$ 57 milhões em OnlyFans receita, então você só pode imaginar o que ela tinha em casa.

Agora, ela tem um sistema de alarme, que notificou a polícia sobre a invasão… levando-os a correr para o local, segundo nossas fontes. Infelizmente para Bhad Bhabie – também conhecido como Danielle Bregoli – os policiais dizem que não havia ladrões à vista quando eles chegaram, embora nos tenham dito que um homem com um moletom preto foi visto fugindo pouco antes da chegada dos policiais.

Este já foi um mês difícil para Bhad Bhabie, que recentemente postou um vídeo que parece mostrar um altercação violenta com namorado Le Vaughn no início de julho. Desde então, ela tem duvidado se planeja ficar com LV… mas como informamos, ela ainda não registrou um boletim de ocorrência ou solicitar uma ordem de restrição contra seu papai bebê.