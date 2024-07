Casal é preso por derramar margarita na bunda em restaurante mexicano

Jose Cuervo não é amigo de um casal da Geórgia que se envolveu em algumas travessuras grosseiras com margarita… porque ambos foram presos.

O homem – que tentou canalizando uma bebida na bunda da esposa – foi identificado como Joe Boyett . Ei, junto com Maria Suor foram presos por contravenção e indecência pública… depois que o vídeo de suas travessuras se tornou viral.

Como relatamos… Joe não conseguiu fazer o funil funcionar enquanto eles festejavam no Rodeo Mexican Restaurant em Waycross, GA, então ele o jogou fora e fez do jeito OG, direto no estande!