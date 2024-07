Casal tem casa invadida e furtada enquanto dormia em Nossa Senhora do Socorro-SE

Nossa Senhora do Socorro, SE – Na madrugada do último sábado, uma residência na Rua 166 do Conjunto Albano foi invadida e furtada enquanto seus moradores dormiam. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que o criminoso entra na casa e no quarto do casal, deixando a comunidade em estado de choque.

O morador, pai da vítima, fez um apelo emocionante nas redes sociais, clamando por ajuda para identificar o autor do crime. “É revoltante ver essa falta de respeito e segurança. O invasor não poupou nem minha neta, que estava dormindo em seu berço. Precisamos de justiça”, desabafou.

O vídeo do incidente, capturado por câmeras de segurança instaladas na residência, mostra o criminoso adentrando a casa por uma janela e circulando pelos cômodos com uma lanterna, em busca de objetos de valor. Sem se intimidar pela presença dos moradores, ele chega até o quarto onde o casal dormia, levando diversos pertences, inclusive um celular e uma bolsa com documentos e dinheiro.

A divulgação das imagens nas redes sociais é uma tentativa desesperada de encontrar o responsável e alertar outros moradores sobre a necessidade de reforçar a segurança em suas casas. “Precisamos estar mais atentos e unidos para combater esse tipo de crime. Espero que alguém reconheça esse indivíduo e nos ajude a entregá-lo à polícia”, afirmou o pai da vítima.

A polícia local foi acionada e está investigando o caso, analisando as imagens do vídeo para tentar identificar o suspeito. Até o momento, não houve prisão.

Este incidente serve como um alerta para todos os moradores de Nossa Senhora do Socorro e regiões vizinhas, ressaltando a importância de medidas preventivas de segurança e vigilância constante. A comunidade está mobilizada e espera que, com a ajuda das autoridades e a divulgação das imagens, o criminoso seja rapidamente identificado e punido.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do suspeito, pode entrar em contato com a delegacia de Nossa Senhora do Socorro através Disque Denúncia no número 181. A colaboração da população é fundamental para garantir a segurança e tranquilidade de todos.