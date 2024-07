Cat Macario perderá as Olimpíadas pelos EUA devido a lesão no joelho

HARRISON, NJ — A atacante Catarina Macario perderá as Olimpíadas devido ao que a técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, chamou de “irritação no joelho”, que surgiu durante o treinamento desta semana.

A atacante Lynn Williams, que participou das Olimpíadas de Tóquio em 2021 e da Copa do Mundo de 2023, substituirá Macario na lista olímpica da seleção feminina dos EUA para 2024.

A defensora Emily Sams assumirá o lugar de Williams como uma das quatro reservas da seleção feminina dos EUA.

Sams estava treinando com a USWNT esta semana. Todas essas mudanças ainda estão pendentes de aprovação do ICO, USOPC e FIFA, já que o prazo para as escalações finais já passou.

“Ela está devastada”, disse Hayes sobre Macario. “Não é uma situação de longo prazo; [she’s] simplesmente não vai se recuperar a tempo.

Cat Macario, do Chelsea, perderá as Olimpíadas pelos Estados Unidos devido a uma lesão no joelho. Mitchell Leff/Getty Images

“Estou absolutamente arrasada por Cat. Ela é alguém que trabalhou duro nos últimos 12 meses. Ela realmente se esforçou para chegar lá, mas não é para ser.”

Hayes disse que Macario retornará a Londres para receber tratamento em seu clube e no antigo clube de Hayes, o Chelsea.

O treinador da seleção feminina da seleção feminina dos EUA acrescentou que Macario sentiu alguma irritação antes do treino desta semana.

Hayes chamou a situação de “complexa”.

Macario rompeu o ligamento cruzado anterior com seu antigo clube, o Lyon, em maio de 2022 e ficou fora por um ano e meio. Como resultado, ela perdeu a Copa do Mundo do ano passado.

Ela fez seu retorno ao Chelsea no início deste ano e retornou ao campo pela seleção feminina dos EUA em abril na SheBelieves Cup, marcando sua primeira aparição por seu país em dois anos.

Williams disse que esperava que Macario se recuperasse rapidamente.

“Acho que duas coisas podem ser possíveis ao mesmo tempo. Você pode ficar devastada por uma companheira de equipe e também animada por si mesma ao mesmo tempo”, disse ela na sexta-feira. “Mas agora, não estou necessariamente pensando, ‘Oh, estou animada por mim mesma.’ Estou pensando, ‘Como posso ajudar a equipe? O que a equipe precisa de mim?’

“Acho que esse era meu papel como alternativa para começar: é ficar pronta e estar pronta quando chamada. Obviamente, estou devastada por Cat.

“É uma experiência única estar neste grupo. São as pessoas com quem você está competindo para estar em um time, mas também as pessoas que entendem a experiência que mais, as dificuldades que mais. Obviamente, Cat vai precisar de um segundo para digerir isso, mas [I’m’] enviando-lhe todo o amor e abraços.”

Após um resultado decepcionante na Copa do Mundo Feminina no verão passado, os Estados Unidos embarcarão em seu primeiro grande torneio sob o comando do novo técnico Hayes.

O ex-técnico do Chelsea tem apenas dois jogos preparatórios antes da estreia da equipe nas Olimpíadas, contra a Zâmbia, em Nice, no dia 25 de julho.

O futebol feminino das Olimpíadas começa com uma fase de grupos de todos contra todos, seguida por uma fase eliminatória. As mulheres alternam dias com a competição de futebol masculino em cidades por toda a França.

A fase de grupos começa em 25 de julho. Há três grupos de quatro equipes.

O Grupo A inclui França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia. O Grupo B inclui Estados Unidos, Zâmbia, Alemanha e Austrália.

O Grupo C inclui Espanha, Japão, Nigéria e Brasil.

As quartas de final serão em 3 de agosto e as semifinais em 6 de agosto.

A disputa pela medalha de bronze será disputada em Lyon no dia 9 de agosto, e a disputa pela medalha de ouro será no dia 10 de agosto em Paris.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.