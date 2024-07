Catalisador espanhol Rodri um ‘computador’ que faz trabalho de equipe

COLÔNIA, Alemanha – O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, elogiou o papel de Rodri quando sua equipe se recuperou de uma desvantagem para vencer a Geórgia por 4 a 1 e preparar uma quarta de final da Euro 2024 de dar água na boca contra a anfitriã Alemanha, em Stuttgart, na sexta-feira.

Rodri, do Manchester City, marcou o gol de empate após um gol contra de Robin Le Normand, dando à Geórgia, o time com a pior classificação na competição, uma vantagem surpreendente no primeiro tempo.

Rodri, eleito Jogador da Partida pela UEFA, foi influente na evolução da Espanha, com Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo marcando gols e estendendo o único histórico de 100% de vitórias do torneio para quatro partidas.

“É normal que depois do gol, um gol contra, tenha havido alguns minutos de nervosismo”, disse De la Fuente em uma entrevista coletiva. “Mas conseguimos retomar o controle e os jogadores leram o jogo brilhantemente. Estávamos calmos no intervalo, não havia ansiedade e os jogadores sabiam o que era necessário.

“E então temos Rodri, que é um computador que faz todo mundo jogar. Ele administrou todas as emoções e todos os momentos perfeitamente, o que é uma grande ajuda para todos.”

A Espanha recuperou do revés de ficar em desvantagem e registou 35 remates à baliza no final, o maior número registado num grande torneio desde 1980, com De la Fuente a sentir que deveria ter vencido por uma margem muito maior.

“O resultado não refletiu o jogo porque poderíamos ter vencido por 8-1 ou 9-1”, ele acrescentou. “Mas é sempre difícil nesta fase do torneio e você tem que sofrer quando não aproveita suas chances.”

O próximo adversário da Espanha é a Alemanha, embora De la Fuente continue confiante de que não há melhor equipa do que La Roja nos euros.

“Com todo o respeito por todas as outras seleções, temos a melhor seleção e os melhores jogadores”, disse o técnico da Espanha. “Isso significa que vamos vencer? Não, mas vamos lutar por isso.

“Estamos enfrentando um time muito poderoso na Alemanha. Todos os times têm defeitos, no entanto. Nenhum time é perfeito. Temos nossas ferramentas, pontos fortes e nossas fraquezas que tentaremos minimizar.

“A Alemanha é um ótimo time, com ótimos indivíduos, alguns dos melhores do mundo. Eles são bem organizados e disciplinados. Só temos que continuar trabalhando como temos feito, focar em nossos pontos fortes e continuar melhorando.”

Rodri marcou o primeiro gol da Espanha na vitória sobre a Geórgia na Euro 2024, mantendo a equipe perfeita no torneio. Imagens Getty

Rodri disse que a Espanha não terá medo de enfrentar os anfitriões.

“A Alemanha será forte em casa, mas não temos medo”, disse a estrela do Man City. “Temos que fazer uma boa exibição, mas não estamos aqui para jogar bem ou deixar uma boa imagem, estamos aqui para vencer com tudo o que temos – essa é a mentalidade desta equipa”.

Além de Rodri, houve novamente performances de destaque dos jogadores de ponta Williams e Lamine Yamal. Williams marcou e deu assistência na vitória, enquanto Yamal, que se tornou o jogador mais jovem a participar das rodadas eliminatórias aos 16 anos e 353 dias de idade, também armou um dos gols.

O jovem jogador do Barça se torna o primeiro adolescente europeu a dar assistência para dois ou mais gols em um grande torneio desde Cristiano Ronaldo na Euro 2004, mas De la Fuente ainda vê espaço para melhorias.

“Ele jogou muito bem, mas acho que pode fazer muito melhor”, disse o técnico da Espanha. “Ele gosta de correr riscos, mas talvez haja momentos em que um pouco mais de calma seja necessária.

“Mas ele tem 16 anos e ainda está aprendendo. Hoje é ótimo para isso e para o que está por vir no futuro imediato, porque haverá momentos e períodos semelhantes chegando”.

O seleccionador da Geórgia, Willy Sagnol, disse estar “muito orgulhoso e feliz” por ter chegado à fase a eliminar na primeira participação do país num grande torneio, mas ficou a pensar no que poderia ter acontecido se o primeiro golo da Espanha tivesse sido anulado.

O francês sentiu que Álvaro Morata estava obstruindo a visão do goleiro Giorgi Mamardashvili para o gol de empate de Rodri e questionou se o VAR deveria ser usado se não for usado de forma consistente.

“Estava claramente impedido”, disse ele em entrevista coletiva. “Se [Netherlands defender] Denzel Dumfries está impedido [against France] então isso foi 10 vezes mais impedimento hoje. É sempre o mesmo problema.

“O VAR é uma evolução fantástica, mas não o utilizamos adequadamente. É sempre a mesma coisa, uma decisão tomada pelo mesmo tipo de pessoas, que têm, direi, talvez 10 ecrãs… e de um jogo para outro eles não tomam as mesmas decisões.

“Os jogadores e a equipe não entendem mais. O VAR é uma coisa ótima, mas talvez [we should] espere até sabermos como usá-lo corretamente.”

No entanto, ele reconheceu que a Espanha foi o melhor time no geral e disse que a dimensão das conquistas da Geórgia neste verão será compreendida quando a poeira baixar.

“Não estamos decepcionados, mas nos sentimos tristes porque perdemos”, ele acrescentou. “Tenho certeza de que em alguns dias perceberemos o que fizemos e a felicidade retornará rapidamente.”