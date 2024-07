Causa da morte de ’16 e grávida’ Sean Garinger revelada como crânio rachado

Estrela de “16 e grávida” Sean GaringerA causa oficial da morte foi um ferimento contundente na cabeça… de acordo com o escritório do ME.

O TMZ obteve os documentos do escritório do examinador médico de Raleigh, NC, e o relatório sobre sua morte em fevereiro diz que seu crânio foi fraturado em vários lugares – após seu terrível acidente envolvendo um ATV na garagem de sua casa.



Como informamos anteriormente… Sean estava dirigindo seu ATV quando o chão cedeu, virando o veículo off-road e prendendo-o embaixo dele. O acidente esmagou seu crânio, terminando tragicamente sua vida antes que a ajuda pudesse chegar.

Sua família desde então marcou o local do acidente como solo sagrado – e o TMZ deu a primeira olhada no memorial improvisado com flores e placas que diziam: “Nós amamos você Squishy” – o apelido de Sean.

Sean estava na 6ª temporada do programa com seu ex, Selena Gutiérrez … que narrou sua vida depois de receber suas 2 filhas, de 3 anos Ouse e Esmi, de 19 meses.