Causa da morte de boxeador ‘sortudo’: Do que o lutador das Ilhas Salomão morreu estranhamente?

Lemuel Silasuma empresa australiana Ilhas Salomãoboxeador, faleceu tragicamente poucos dias após uma luta pelo título em NSW, deixando para trás uma família e amigos em luto. Silisia, que morava e trabalhava na Austrália desde 2021, lutou pela Título Australiano de Peso Super Leve da World Boxing Foundation na frente de aproximadamente 1000 fãs. Apesar de derrubar seu oponente, Adão Inundaçãono terceiro round, Silisia perdeu a luta por decisão por pontos.

Após a luta, Cilícia supostamente posou para fotos com fãs e falou com a mídia. No entanto, nos dias que se seguiram, seus familiares compartilharam a notícia de partir o coração de que ele estava lutando por sua vida no hospital.

Seu irmão, Cólsonpostou uma homenagem emocionante online, revelando que Silisia não respondeu aos testes de função cerebral e foi declarada clinicamente morta. “Seu coração corajoso continuou a lutar até que finalmente parou de bater hoje (quarta-feira) às 17h24, quando ele foi chamado para estar com o Senhor Jesus Cristo”, Colson compartilhou.

A causa da morte de Silisia permanece obscura, aumentando o choque e a tristeza sentidos por aqueles que o conheciam. Esta perda devastadora deixou a comunidade do boxe e os fãs de luto pela morte prematura de um atleta talentoso e futuro pai. A notícia desencadeou uma onda de apoio e condolências à família de Silisia durante este momento difícil.

Silisia causa da morte desconhecida

A perda de Silisia serve como um lembrete dos riscos inerentes associados ao boxe e da importância de priorizar a saúde e a segurança dos atletas no esporte. À medida que os detalhes em torno de sua morte continuam a se desenrolar, a comunidade do boxe fica refletindo sobre o impacto de um evento tão trágico.

A história de Silisia é um lembrete pungente da fragilidade da vida e da resiliência do espírito humano. Sua determinação no ringue refletiu sua força fora dele, e seu legado, sem dúvida, viverá nos corações daqueles que o conheceram. À medida que seus entes queridos lidam com essa perda profunda, eles ficam com memórias queridas de um indivíduo notável que deixou uma marca indelével naqueles ao seu redor.