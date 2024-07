Causa da morte de Shelley Duvall: Do que morreu a lendária atriz de ‘O Iluminado’?

Shelley Duvalluma adorada atriz de Hollywood conhecida por sua presença única e performances cativantes, faleceu aos 75 anos em Blanco, Texas. Reconhecida por seus olhos grandes e feições delicadas, Duval deixou uma marca significativa na indústria cinematográfica, especialmente por meio de suas colaborações com o diretor Robert Altman. Duvall morreu dormindo em sua casa, e a causa foram complicações de diabetes, disse sua amiga, a publicitária Gary Springer.

O avanço de Duvall veio com “Brewster McCloud“o que o levou a papéis em vários outros filmes, incluindo “McCabe e Sra. Miller” “Ladrões como nóse o elenco de “Nashville” em 1975. Após seu sucesso em “Nashville”, Altman continuou a apresentar Duvall em “Buffalo Bill e os índios” e “3 mulheresonde sua atuação lhe rendeu o prêmio Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Cannes e uma indicação ao BAFTA.

Além de seu trabalho com Altman, Duvall fez aparições memoráveis ​​em “Annie Hall” e interpretou Olívia Palito em Altman’s “Popeye“ao lado Robin Williams. No entanto, foi seu papel como Wendy Torrance em Stanley Kubrick‘s “O brilho” que realmente testou seus limites.

A natureza exigente de Kubrick levou a um processo de filmagem exaustivo, com algumas cenas exigindo mais de 100 takes. Refletindo sobre essa experiência, Duvall disse ao Hollywood Reporter: “Depois de um tempo, seu corpo se rebela. Ele diz: ‘Pare de fazer isso comigo. Não quero chorar todo dia.'”

Duvall lutou contra problemas de saúde mental durante anos

DuvalAs contribuições de ‘s se estenderam além da atuação; ela dirigiu sua produtora, Think Entertainment, que criou uma programação infantil inovadora, o que lhe rendeu dois Prêmio Emmy indicações. Apesar de deixar Hollywood em meados dos anos 1990, seu impacto na indústria do entretenimento continuou significativo.

Em 2016, Duvall corajosamente apareceu em Doutor Philfalando abertamente sobre suas dificuldades com a saúde mental e afirmando: “Estou muito doente. Preciso de ajuda.” Este momento pungente lançou luz sobre seus desafios pessoais. Quatro anos depois, uma visita de Seth Abramovitch, do THR, destacou sua jornada.

Shelley DuvalA carreira de l começou quando a equipe de Altman a descobriu em uma faculdade em Houston. Sua versatilidade como atriz ficou evidente em seus papéis como uma noiva por correspondência em “McCabe & Mrs. Miller”, um interesse romântico em “Thieves Like Us” e uma groupie em “Nashville”. Sua interpretação de figuras históricas, como a esposa do presidente Grover Cleveland em “Buffalo Bill and the Indians”, mostrou sua habilidade de dar vida a personagens diversos.

O parceiro de Duvall, Dan Gilroycompartilhou a notícia de seu falecimento, expressando sua tristeza e alívio por ela agora estar livre do sofrimento. “Minha querida, doce, maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Sofreu muito ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley.”