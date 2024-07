Cavalo de guarda do rei Charles morde turista desavisado

Confira… a mulher mal tem tempo de posar para uma foto com o cavalo do lado de fora do Household Cavalry Museum quando ele morde seu braço – o que a faz pular e gritar de dor. A situação se agravou quando a turista caiu no chão com dores, e a polícia chegou para ver como ela estava.

Esta não é a primeira vez que um dos cavalos do estábulo do rei teve um infeliz encontro com um turista. Para quem não conhece, é uma grande proibição tocar no animal ou no vigia… no entanto, isso não impediu vários turistas de tentarem agarrar as rédeas.