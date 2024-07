Cavan Sullivan, 14, quebra o recorde de jogador mais jovem da MLS de Freddy Adu

Cavan Sullivan quebrou o antigo recorde de Freddy Adu como o jogador mais jovem a atuar por um time sênior da MLS quando entrou em campo pelo Philadelphia Union na partida contra o New England Revolution na quarta-feira.

Sullivan, que tem 14 anos e 293 dias e foi convocado para o time principal pela primeira vez na terça-feira, entrou em campo no final do segundo tempo para quebrar o recorde de Adu em uma vitória arrasadora de 5 a 1 para o Union.

O jovem americano assinou o maior contrato nacional da história da Major League Soccer em 9 de maio, em um acordo que estipula que Sullivan será transferido para o Manchester City, potência da Premier League inglesa, após completar 18 anos.

Sullivan, cujo irmão Quinn também joga pelo Union e marcou na quarta-feira na vitória, não teve muitas oportunidades com a bola, mas teve uma boa corrida no final do jogo, que terminou com um chute forte a gol de fora da área.

Adu detém o recorde de ser o mais jovem a jogar por um time sênior da MLS desde que entrou em campo pelo DC United contra o San Jose Earthquakes em 3 de abril de 2004, aos 14 anos e 306 dias de idade. Ele marcou 23 gols ao longo de uma carreira no clube que o levou dos Estados Unidos para a Europa e de volta aos EUA novamente, onde jogou pela última vez pelo Las Vegas Lights da USL.

Aos 16 anos e 234 dias, Adu ganhou sua primeira convocação para a seleção principal dos Estados Unidos — ainda um recorde — em um amistoso contra o Canadá. Ele marcou o primeiro de seus dois gols pela seleção dos EUA na vitória por 2 a 0 sobre a Guatemala em 19 de novembro de 2008.

Em sua assinatura, Sullivan disse: “Eu acho que seria legal ter meu primeiro disco, mas não importa para mim se eu o venço ou não. Quero dizer, cada um está em sua própria jornada. Não é realmente onde você começa, é sobre onde você termina.”

A Filadélfia não foi autorizada a discutir detalhes sobre a transferência embutida para o Man City, mas Sullivan confirmou à ESPN que o envolvimento do Man City contribuiu para sua decisão de assinar com o clube de sua cidade natal. Seu irmão mais velho, Quinn, 20, é um jogador do time principal desde 2021.

“Sempre quis começar minha carreira aqui porque esta é minha casa e sempre estive nas laterais dos jogos de Quinn e estive dentro e ao redor das instalações quando meu tio trabalhava aqui”, disse Sullivan à ESPN. “Então, sempre fui inspirado e joguei diante desta cultura, e esses fãs são especiais.

“Mas também acho que a colaboração entre o Union e o City Group foi — acho que isso fez por mim. Eu sempre assisto ao Man City. Eles são como o time dos sonhos de qualquer criança. Para [Philadelphia and Man City] para nos reunirmos e concordarmos em algo — sentei-me com minha família e meus agentes e decidimos que era o melhor plano.”

O escritor da ESPN Kyle Bonagura contribuiu para esta história.