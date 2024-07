Celebração do planejamento de vida de Shifty Shellshock em Los Angeles em andamento

Choque de Concha Astuto Os entes queridos estão homenageando-o em grande estilo… com planos para a celebração da vida em andamento, o TMZ aprendeu como eles vão demonstrar seu amor.

Ilya Krokav – um amigo próximo de infância de Shifty – disse ao TMZ… eles vão realizar a celebração no próximo mês em Los Angeles para amigos e familiares… mas também será aberto aos fãs.

Krokav nos diz que artistas que trabalharam com Shifty – cujo nome verdadeiro era Seth Binzer – se apresentarão durante sua vida… e os organizadores também coordenaram com lendários grafiteiros amigos do cantor de Crazy Town para colocar murais de Shifty em torno de Los Angeles. Anjos.