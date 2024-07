Celebridades de Hollywood compartilham reações mistas à desistência de Joe Biden

Kathy Griffin , Mark Hamill , Billy Eichner dar Rob Reiner – este último apelou a Biden para recuar no início deste mês – todos tuitaram mensagens de apoio ao Partido Democrata, com algumas homenagens a Biden.

Em comunicado ao TMZ, Robert de Niro diz, em um ato de patriotismo, “Joe Biden está se afastando para abrir caminho para outro democrata se tornar presidente porque não há nada mais importante para nosso país do que derrotar Donald Trump nas urnas. Com respeito, admiração e carinho, obrigado, senhor presidente!

Você deve imaginar que a maior parte de H’wood está feliz com a notícia … dado o número de estrelas que pediram a ele para renunciar desde então George Clooneydo New York Times artigos de opinião saiu no início deste mês.