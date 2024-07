Celebridades parecem tão boas quanto ouro no tapete vermelho do evento pré-olímpico

O tapete vermelho das Olimpíadas em Paris está brilhando, e não é o brilho dos metais porque eles ainda não foram vencidos… são todas as estrelas brilhando em um evento pré-Olimpíadas.

Alguns dos maiores atletas e artistas do mundo – desde Lebron James que Serena Williams que Snoop Dogg e todos os demais – compareceram ao Prelúdio das Olimpíadas… uma festa repleta de estrelas, co-organizada por algumas das pessoas mais poderosas do mundo, antes do início das Cerimônias de Abertura Olímpica, amanhã.

Duas loiras bombásticas de Hollywood – Charlize Theron dar Elizabeth Bancos – chegou ao tapete vermelho com alguns vestidos fabulosos… CT parecia angelical toda branca enquanto EB tirou um vestido de cocktail preto com um acessório azul pendurado em seu quadril.

Enquanto Banks e Theron podem festejar até altas horas da madrugada, a estrela do tênis Naomi Osaka pode querer deixar o prelúdio um pouco mais cedo… porque ela terá sua primeira partida individual feminina no sábado, contra a Alemanha Angélique Kerber.

Jeremy Allen Branco dar Alan Cumming cada um caminhou pelo tapete em smokings da moda ajustados às suas personalidades… com o taciturno ‘Bear’ vestindo um terno preto, enquanto Cumming, duas vezes vencedor do Tony, arrasou com um esbelto número laranja.

Aliás, amor dama do JAW Rosália andou no tapete também – embora não pareça haver nenhuma foto deles juntos. Nunca se sabe com aqueles dois… eles sempre podiam sair no meio da festa para fumar um cigarro e um passeio romântico.

Entre os outros nomes em negrito … Steven Spielberguma lenda da NBA Tony Parker, Ashlyn Harris, Sofia Bush, Aly Raisman, Jeffrey Katzenberg e muitos mais.