Celine Dion pronta para grande retorno na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Celine Dion está pronta para fazer um retorno muito aguardado aos palcos, com rumores circulando de que ela se apresentará durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira, de acordo com Variedade. Esta seria a primeira apresentação de Dion desde que ela interrompeu sua agenda de turnês e saiu dos holofotes após seu diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida em dezembro de 2022.

Dion chegou a Paris na segunda-feira, hospedando-se no hotel Royal Monceau, perto dos Champs-Élysées. Curiosamente, Lady Gagaoutra atração principal em potencial para a cerimônia de abertura, também está hospedada no mesmo hotel. Detalhes sobre a performance de Dion permanecem fortemente guardados.

Celine Dion diagnosticada com ‘Síndrome da Pessoa Rígida’, uma doença neurológica incurável

Em abril, Dion deu a entender que voltaria em uma entrevista à Vogue França, dizendo: “Eu escolhi trabalhar com todo meu corpo e alma, da cabeça aos pés, com uma equipe médica. Quero ser o melhor que posso ser. Meu objetivo é ver a Torre Eiffel novamente!”

Ela também mencionou seus esforços diários para recuperar as forças: “Por quatro anos eu venho dizendo a mim mesmo que não vou voltar, que estou pronto, que não estou pronto… Do jeito que as coisas estão, não posso ficar aqui e dizer a você: ‘Sim, em quatro meses“, disse Dion. “Eu não sei… Meu corpo vai me dizer.”

Celine chega a Paris e causa burburinho sobre desempenho olímpico

Parece que Dion pode se apresentar na frente do Torre Eiffeljá que a cerimônia de abertura contará com um desfile náutico ao longo do Sena, terminando perto do Trocadero, de frente para o marco icônico. Esta cerimônia é histórica, pois ocorrerá fora de um estádio pela primeira vez, exibindo locais famosos de Paris com 3.500 atores, dançarinos e músicos.

Dion não é estranha às Olimpíadas. Ela abriu o Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 com sua performance de “O Poder do Sonho“, que foi assistido por um recorde 3,5 bilhões pessoas no mundo todo.

Recentemente, Dion também emprestou sua voz para um vídeo para atletas olímpicos canadenses intitulado “A coragem invencível“ao lado Michael J. Fox. Os fãs e o mundo aguardam ansiosamente o possível retorno de Dion, que promete ser um destaque memorável dos Jogos Olímpicos.