Celine Dion se emociona ao se apresentar na cerimônia de abertura das Olimpíadas

Confira o clipe… o líder das paradas encerrou uma performance perfeita de Edith Piaf ‘s clássico, ‘Hymne A L’Amour’, onde ela usava um vestido prateado cintilante que contrastava com o brilho dourado do caldeirão flutuante das Olimpíadas ao lado dela.

Celine é particularmente impressionante aqui… parecendo tanto com sua versão vintage que é um choque lembrar que ela sofre da Síndrome da Pessoa Rígida – um grande distúrbio neurológico.

Já contamos tudo sobre a preparação de Celine para as Olimpíadas… de confirmando ela iria subir ao palco pela primeira vez em anos para capturar o frenesi de fãs esperando por ela quando ela saiu do hotel na quinta à noite.

Lembre-se, um repórter francês local anunciou que Celine e Lady Gaga estariam colaborando para um dueto no início desta semana… deixando os fãs ansiosos pela cerimônia de abertura. No entanto, esse número relatado não se concretizou… como Gaga deu início ao show com uma versão de Zizi Jeanmaire‘Mon Truc En Plume’. Celine carregou sua porção sozinha.