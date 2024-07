Centro de Habilitação Profissional abre cursos gratuitos para servidores da SEMED Penedo

A administração Ronaldo Lopes amplia a qualificação profissional dos servidores da Prefeitura de Penedo, de forma continuada e sem custo para o funcionalismo por meio do Centro de Habilitação Profissional (CHP).

O espaço inaugurado em 20 de junho está com matrícula aberta presencial ou on-line até o próximo dia 10, cursos direcionados para o pessoal que trabalha na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A programação disponível abaixo do texto inicia as primeiras turmas no dia 11 de julho, de forma gratuita para servidores efetivos ou contratados, qualificação que prioriza professores, gestores das unidades de ensino, monitores e auxiliares de sala.

A inscrição presencial deve ser feita no CHP, instalado no bairro Castro Alves, por trás do ginásio Padre Manoel Vieira, na rua Aurelio Phidias, apresentando RG, CPF e comprovante de trabalho na SEMED.

Quem preferir fazer a inscrição on-line, precisar enviar cópia da mesma documentação para o e-mail atendimento.chppenedo@gmail.com

Os cursos ofertados em parceria com o Instituo Gestar são no formato Educação à Distância, com carga horária de 80 horas e entrega de certificados para concluintes.

Outras informações podem ser obtidas no contato whatsapp 82-98748-3732

Programação de Cursos ofertados no CHP

1- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2- EDUCAÇÃO INFANTIL

3- ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

4- EDUCAÇÃO INCLUSIVA

5- ANDRAGOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

6- EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

7- GESTÃO EDUCACIONAL

8- SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR

1- DIDÁTICA

2- CURRÍCULOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS

3- METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

4- BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC

5- REVISÃO TEXTUAL

6- RECREAÇÃO

7- PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

8- ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO

9- TRANSTORNO E DISTÚRBIOS DA APRENDIZAGEM

1- METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

2- METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA

3- METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA

4- METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

5- METODOLOGIA DO ENSINO DA LINGUAGEM

6- METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA

7- METODOLOGIA DO ENSINO DA REDAÇÃO

8- METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE

9- METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS

10- METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA