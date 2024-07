Chael Sonnen: Nate Diaz pode tirar Michael Chandler da luta contra Conor McGregor — e Chandler sabe disso

Chael Sonnen tem um palpite sobre Michael Chandler.

Nas últimas semanas, Chandler tem sido bastante ativo nas redes sociais em relação à sua luta previamente agendada com McGregor, que foi definida para o evento principal do UFC 303 no mês passado antes do ex-campeão de duas divisões ser afastado devido a uma lesão no dedo do pé. Chandler brincou que está sendo oferecido a ele uma luta pelo título dos leves com Islam Makhachev, que a luta contra McGregor pode ser remarcada para o UFC 306 no Sphere, e até mesmo chamou Nate Diaz para uma luta após a vitória do astro de Stockton no boxe contra Jorge Masvidal.

Sonnen, que jogou o jogo mental tão bem quanto qualquer um na história do MMA, deu sua opinião sobre a situação.

“Então o que é que Michael Chandler sabe? O que é que eu acho que sei que Chandler sabe, quer estejamos ambos errados ou não?” Sonnen disse em seu canal do YouTube. “Eu acho que ele sabe, e acho que o que ele vê é o grande problema, é que há uma chance de ele ser eliminado [from the McGregor fight] para Diaz-McGregor. Chandler acredita que a história deles, essa trilogia, a conclusão potencial de duas carreiras icônicas, se você conseguisse fazer os dois caras concordarem, é isso. E você poderia até fazer o UFC dizer, ‘É isso,’ [which] não é à toa, é uma partida muito grande.

“Então Chandler, da forma como ele vê, poderia ficar atrás de McGregor, e garantir que seu caso — que é o mais quente dos dois casos agora — permaneça, e que a chama permaneça. Mas ele está bem o suficiente para saber que se Diaz começar a chamar McGregor, e McGregor começar a gostar desse chamado, ele sabe que isso pode machucá-lo.”

Sonnen foi recentemente introduzido no Hall da Fama do UFC por sua primeira luta contra seu rival na carreira, Anderson Silva, e depois de passar a parte mais bem-sucedida de sua carreira na empresa, ele entende como os negócios são feitos.

Quando Chandler diz que lhe ofereceram uma luta pelo título com Makhachev, Sonnen sente que, se a declaração for verdadeira, o UFC cumpriu sua parte do acordo com Chandler — luta contra McGregor ou não.

“O UFC, assim que lhe ofereceu uma luta pelo título mundial, agora honrou esse acordo. Você entende isso?” Sonnen explicou. “Você tem que entender isso. … Quando o acordo era, ‘Nós lhe daremos McGregor, então lhe ofereceremos algo maior do que McGregor,’ esse acordo agora está satisfeito. Se eu lhe devo $ 100 e eu chego e lhe ofereço $ 1.000, não importa se você aceita os $ 1.000 ou diz não, agora eu não lhe devo $ 100. Eu tentei pagar.

“No momento em que lhe foi oferecido o islamismo, essa promessa não mais se sustenta. Pode acontecer. Você pode fazer o caso mais convincente, pode conseguir a luta, mas minha promessa de que você conseguirá isso se foi. Você entendeu isso? Eu acho que você entendeu isso. Mas, quer você entenda ou não, Chandler entende e ele é quem precisa entender.”

Chandler não luta desde que foi finalizado por Dustin Poirier no UFC 281 em novembro de 2022, enquanto McGregor está afastado há mais de três anos após sofrer uma lesão brutal na perna em uma derrota por nocaute para Poirier quase 18 meses antes.

Analisando as recentes palhaçadas de Chandler nas redes sociais, Sonnen acredita que Chandler fez algumas jogadas inteligentes, principalmente ao criticar Diaz.

“Chandler se viu em uma batalha potencial pela atenção de Conor, ou Nate tendo a atenção de Conor”, ​​disse Sonnen. “Para ficar na frente, ele chamou Nate. Essa foi uma jogada inteligente. Essa foi uma jogada realmente inteligente.

“Não sei se descobri ou não, mas a única coisa da qual tenho certeza absoluta é que Michael Chandler — quando ele chamou Nate Diaz para a Sphere — estava trabalhando em um ângulo diferente, e não quis dizer que ele quer lutar com Nate Diaz na Sphere. Disso eu tenho certeza.”