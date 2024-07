Chanettee Wannasaen vence o 2º título do LPGA Tour no Dana Open

SYLVANIA, Ohio — Chanettee Wannasaen venceu o Dana Open for Children no domingo e conquistou seu segundo título do LPGA Tour, fazendo birdie nos dois buracos finais para segurar Haeran Ryu por uma tacada.

Três tacadas à frente do parceiro de jogo Ryu ao entrar na rodada, Wannasaen fechou com 67, 4 abaixo do par, para terminar em 20 abaixo do par, 264, em Highland Meadows.

“No último dia, não consigo me acalmar porque meu coração está tipo bum, bum, bum, bum”, disse Wannasaen. “Cada buraco.”

O jogador tailandês de 20 anos venceu o Portland Classic no ano passado.

“Agora mesmo, sinto que estou indo em busca do terceiro troféu”, disse Wannasaen. “É, acho que ele está chegando.”

Ryu fez 65 tacadas e também fez birdie nos dois últimos buracos.

“Ela me deixou um pouco nervoso”, disse Wannasaen.

Ryu teve seis birdies e um bogey nos últimos nove buracos.

“Eu queria ir para o playoff”, disse o jogador sul-coreano. “Mas chutes realmente bons e quase consegui entrar.”

A atual campeã, Linn Grant, da Suécia, e Ssu-Chia Cheng, de Taiwan, empataram em terceiro lugar com 14 abaixo do par, cada uma com 68.

“Vou para casa por duas semanas agora”, disse Grant. “Só para relaxar um pouco antes das Olimpíadas.”

As chinesas Xiyu “Janet” Lin (70) e Mary Liu (69) estavam 12 abaixo. Lin foi a jogadora mais bem classificada no campo, na posição 15 do mundo.

Stacy Lewis, a texana de 39 anos que nasceu na vizinha Toledo, atirou 70 para empatar em sétimo com 10 abaixo. Ela ganhou o último de seus 13 títulos do LPGA Tour em 2020.

“Estou exausto, mas foi uma ótima semana”, disse Lewis. “Foi um dos melhores golfes que joguei o ano todo. Joguei bem hoje. Só não consegui chegar perto do buraco.”