Channing Tatum se apresenta com dançarinos de ‘Magic Mike Live’ na despedida de solteiro

Channing Tatum já terminou sua ‘Last Dance’ como Magic Mike na trilogia completa do ano passado … mas todo dançarino adora um encore – e CT acabou de dar o seu em Las Vegas.

O ator subiu ao palco do SAHARA Las Vegas na noite de sexta-feira, onde “Magic Mike Lives” deixa os fãs entusiasmados e incomodados cinco dias por semana em Sin City… juntando-se à equipe para o encore.

Confira o clipe… há muitos homens suados e sem camisa no palco – se divertindo muito, pulando e sacudindo para os caras e mulheres na multidão.

Tatum – mantendo a camisa, desculpe desapontar – vem do fundo do palco para a frente … chapéu cobrindo os olhos, e escondendo sua identidade por alguns momentos.

Mas, o público rapidamente percebe qual celebridade b-boy está escondida sob o boné… com os fãs gritando e apontando para a chegada de Channing no palco – e, enquanto ele mantém a camisa e as calças – seu giro ainda atrai gritos excitados.