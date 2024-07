Charles Barkley deixa a porta aberta para opções de emprego pós-TNT

O alvo potencial mais interessante para um agente livre na NBA pode ser um jogador de 61 anos que se aposentou há quase 25 anos.

O analista da TNT Sports, Charles Barkley, disse ao The Athletic na sexta-feira que ouviria os parceiros da NBA ESPN/Disney, NBC e Amazon se o restante de seu contrato atual de 10 anos com a rede a cabo não fosse honrado. A TNT Sports perdeu para a NBA no acordo de direitos de 11 anos e US$ 76 bilhões anunciado recentemente pela liga.

“Meu contrato é de 10 anos e US$ 210 milhões”, disse Barkley ao The Athletic.[TNT Sports] tem que vir até mim o mais rápido possível e eles têm que garantir tudo ou eles podem me oferecer um corte de salário, o que não há chance de isso acontecer e eu estarei [a] agente livre.

“Meu pensamento era: ‘Espera aí, vocês se ferraram, eu não me ferrei, por que tenho que aceitar um corte de salário?'”

Durante as Finais da NBA, com a possibilidade conhecida de que a TNT Sports pudesse perder seus direitos de mídia, Barkley disse que se aposentaria se ficasse sem emprego. Ele ainda tem sete anos restantes em seu contrato. Barkley faz parte do principal programa da TNT Sports, “Inside the NBA”, desde 2000 e faz parte de uma equipe primária de quatro homens, juntamente com o apresentador Ernie Johnson e os ex-jogadores da NBA Kenny Smith e Shaquille O’Neal.

Barkley disse que a aposentadoria ainda é uma opção provável após a próxima temporada final da TNT transmitindo a NBA, mas que ele seria “estúpido” se não ouvisse ofertas de outras redes.

“Mas, do ponto de vista da compensação, eu disse: ‘Vou sentar e ver o que vocês vão ter daqui para frente'”, disse Barkley ao The Athletic. “Fui honesto com todas as empresas.”

Os comentários de Barkley foram feitos no mesmo dia em que a empresa controladora da TNT Sports, a Warner Bros. Discovery, entrou com uma ação judicial contra a NBA por rejeitar sua oferta equivalente por uma parte dos direitos de mídia da liga.

Barkley disse que era contra a empresa processar a NBA.

“A NBA claramente queria terminar conosco. Não quero estar em um relacionamento em que tenho que processar alguém para estar nele. Isso não faz sentido algum”, disse Barkley ao The Athletic. “Se você tem que processar alguém para continuar em um relacionamento, você acha que esse é um relacionamento saudável?”

A Warner Bros. Discovery disse anteriormente que havia igualado a oferta da Amazon em US$ 1,8 bilhão por ano, mas a liga se recusou a aceitar.

“Claramente a NBA queria terminar conosco desde o começo. Não tenho certeza se a TNT já teve uma chance”, disse Barkley em uma declaração. “A TNT igualou o dinheiro, mas a liga sabe que a Amazon e essas empresas de tecnologia são as únicas dispostas a pagar pelos direitos quando eles dobrarem no futuro. A NBA não queria irritá-los. É um dia triste quando os proprietários e comissários escolhem o dinheiro em vez dos fãs. É uma droga.”