Chefe da ACC lutará contra processos da Clemson e da FSU ‘pelo tempo que for preciso’

CHARLOTTE, Carolina do Norte — O comissário da ACC, Jim Phillips, disse na segunda-feira que a liga lutaria contra processos judiciais com Clemson e Florida State “pelo tempo que fosse necessário”, acrescentando que “esta conferência é maior do que qualquer escola ou escolas”, enquanto a liga se prepara para entrar na temporada de futebol americano envolvida em tribunais com dois de seus principais programas.

Em seus comentários de abertura no ACC Kickoff, Phillips defendeu vigorosamente a liga enquanto questões giravam sobre seu futuro a longo prazo. Florida State e Clemson estão envolvidas em processos judiciais contra a ACC sobre a penalidade de retirada da liga e a concessão de direitos, e a liga entrou com reconvenções contra ambas as escolas.

“Posso afirmar que lutaremos para proteger a ACC e nossos membros pelo tempo que for preciso”, disse Phillips. “Estamos confiantes nesta liga e que ela continuará sendo uma conferência de primeira linha no atletismo universitário no futuro a longo prazo. Essas disputas continuam sendo extremamente prejudiciais, perturbadoras e incrivelmente prejudiciais à liga.”

Ele observou que tanto Clemson quanto Florida State assinaram por unanimidade o acordo de concessão de direitos em 2013 e novamente em 2016 e “francamente, concordaram ansiosamente com nosso contrato de televisão atual e o lançamento da ACC Network. A ACC, nossa associação coletiva e escritório de conferência merecem algo melhor.”

Phillips também defendeu o ex-comissário John Swofford, que foi adicionado ao processo alterado da Florida State há vários meses. A Florida State, que entrou com seu processo em dezembro, alegou “má gestão fiduciária crônica e má-fé”, argumentando que Swofford insistiu em conversas com potenciais licitantes pelos direitos de mídia da ACC em 2010 que a Raycom Sports fosse incluída em qualquer novo acordo assinado pela ACC.

A Raycom tinha uma longa parceria com a ACC, mas estava com dificuldades financeiras e precisava manter um pacote de direitos de mídia da ACC para sobreviver, de acordo com a reclamação. O filho de John Swofford, Chad Swofford, trabalhava para a Raycom na época e eventualmente se tornou vice-presidente e gerente geral da empresa.

“John Swofford é um homem decente e honrado e é amplamente respeitado em nossa indústria”, disse Phillips. “Ele liderou sua conferência com mão firme por mais de duas décadas, e o fez por meio de consenso e compromisso.”

Phillips acrescentou: “Não há um dia que não passe sem que eu passe algum tempo nos casos legais. Não acho que isso vá mudar. Nós provamos que você tem que seguir em frente mesmo com esses tipos de distrações.”

Ele também disse que suas relações de trabalho com Clemson e Florida State não mudaram, dizendo à sua equipe que a liga não trataria nenhuma escola de forma diferente.

“Essa coisa não precisa ser má”, disse Phillips. “Essa coisa não precisa ser sobre ódio e todas as outras coisas que vemos fluindo livremente em nossas sociedades. Nós [have our] postura, mas faremos isso de forma respeitosa.”

Foram seus comentários mais contundentes nos sete meses desde que o Florida State entrou com seu processo. Clemson entrou com seu processo em março.

“Momentos fortes merecem apoio e liderança fortes”, disse Phillips na segunda-feira quando perguntado por que ele parecia mais inflexível. “Não sei se mudei, além de manter tudo o que disse. Ou você acredita no que foi assinado ou não. Faremos tudo o que pudermos para proteger a liga. Esta é uma liga que começou muito antes de mim — 71 anos atrás — e continuará existindo por muito tempo depois que eu partir.

“O que dá convicção? Eu entendo para onde estamos indo. Esta conferência é maior do que qualquer escola ou escolas.”