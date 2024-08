Chegada de Dylan Raiola ao acampamento gera comparação com Patrick Mahomes

O QB cinco estrelas da classe de 2024 do Nebraska Cornhuskers, Dylan Raiola, certamente chamará a atenção em campo com seu jogo.

Mas na quarta-feira, ele chamou a atenção dos fãs com sua chegada ao acampamento de Nebraska, ostentando um visual que lembrava o do quarterback Patrick Mahomes, três vezes vencedor do Super Bowl.

Raiola usava óculos de esqui e tinha um corte de cabelo parecido com o da estrela do Kansas City Chiefs.

O ex-companheiro de equipe de Mahomes e atual wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill, estava entre os muitos que notaram o visual de Raiola.

Hill postou “boy ain’t no way” no X, o que provocou uma resposta de Mahomes.

Esse é meu cuzãozinho https://t.co/JERaDk44ix — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 31 de julho de 2024

O técnico do Nebraska, Matt Rhule, disse que Raiola, que também veste a camisa número 15 de Mahomes, “imita muito do seu jogo” o modelo do duas vezes MVP.

Raiola se comprometeu originalmente com o Ohio State Buckeyes em maio de 2022 e depois com o Georgia Bulldogs em maio de 2023. No entanto, ele foi para Nebraska em dezembro passado, a escola onde seu pai era um jogador de linha ofensiva All-American.

Ele terminou como o 11º recruta geral no ESPN 300 de 2024.