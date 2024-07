Chelsea 2-2 Wrexham (24 de julho de 2024) Análise do jogo

O gol de empate de Lesley Ugochukwu aos 82 minutos garantiu um empate de 2 a 2 para o Chelsea contra o Wrexham na quarta-feira, no primeiro jogo de Enzo Maresca como novo técnico dos Blues.

O Wrexham, da League One, ameaçou causar uma surpresa ao se recuperar de uma desvantagem no placar após um gol de Christopher Nkunku aos 35 minutos, abrindo o placar no meio do segundo tempo com gols de Luke Bolton e Jack Marriott.

Mas Ugochukwu garantiu que o Chelsea evitasse uma derrota embaraçosa com uma finalização inteligente diante de 32.724 torcedores no Levi’s Stadium.

O jogo começou a esquentar logo no terceiro minuto quando Levi Colwill reagiu a um desafio tardio de James McClean. A dupla se agarrou, dando início a uma briga que incluiu o técnico do Wrexham, Phil Parkinson, tentando separar os dois jogadores.

O Chelsea, que escalou Colwill, Noni Madueke e Romeo Lavia em sua escalação inicial, dominou a bola e atuou com Reece James como lateral invertido quando estava com a posse de bola — uma característica fundamental da época de Maresca no Leicester City, onde ele venceu o campeonato na temporada passada.

Jogadores do Wrexham e do Chelsea brigam durante jogo de pré-temporada no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia.

Nkunku colocou o Chelsea na frente depois que o chute de Tyrique George foi bloqueado por Marc Guiu na área. A bola perdida caiu perfeitamente para Nkunku, que chutou forte, passando por Arthur Okonkwo e indo para o canto inferior.

Maresca fez 10 mudanças no intervalo, com apenas Carney Chukwuemeka continuando, com Malo Gusto, Wesley Fofana, Raheem Sterling e Armando Broja entre os introduzidos.

O Wrexham recuperou a iniciativa pouco antes da marca de uma hora, quando Ugochukwu foi pego com a posse de bola e então permitiu que Seb Revan cruzasse para o Bolton, que converteu no segundo poste.

As coisas melhoraram para o lado da League One 13 minutos depois, quando o Chelsea mais uma vez perdeu a bola tentando jogar para fora da defesa, dessa vez Josh Achaepong derrubado por Marriott. Sam Dalby devolveu a bola para Mariott, que disparou um chute rasteiro no canto mais distante.

Mas o Chelsea empatou a oito minutos do fim, quando Broja passou a bola para Ugochukwu, que marcou um chute de canto.

O próximo jogo do Chelsea, que venceu o Wrexham por 5 a 0 em um amistoso na temporada passada, é outro jogo de aquecimento, dessa vez contra o Celtic em South Bend, Indiana, no sábado. O Wrexham joga contra o Vancouver Whitecaps, da MLS, no mesmo dia.