Chelsea condena canto “discriminatório” de Enzo Fernandez

O Chelsea condenou todo comportamento discriminatório e instigou um procedimento disciplinar interno após a música depreciativa da Argentina sobre os jogadores franceses, disse o clube em um comunicado.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou na terça-feira que entraria com uma queixa legal sobre “comentários racistas e discriminatórios” feitos pelo jogador do Chelsea Enzo Fernández e seus companheiros argentinos sobre a seleção francesa após a vitória de domingo sobre a Colômbia na Copa América.

“O Chelsea Football Club considera todas as formas de comportamento discriminatório completamente inaceitáveis”, disse um comunicado do clube na quarta-feira.

“Temos orgulho de ser um clube diverso e inclusivo, onde pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades se sentem bem-vindas.”

Após a vitória da Argentina por 1 a 0 sobre a Colômbia na final, Fernández postou um vídeo no Instagram que foi amplamente visto no X. O vídeo mostrava os jogadores argentinos cantando cânticos ofensivos que destacavam os jogadores franceses de ascendência africana.

Os mesmos cânticos — de alguns torcedores argentinos — surgiram antes de França e Argentina se enfrentarem na final da Copa do Mundo de 2022, que a Argentina venceu.

Fernandez emitiu uma declaração de desculpas no Instagram admitindo que a música “inclui linguagem altamente ofensiva”, mas acrescentou que “essas palavras não refletem minhas crenças ou meu caráter.

Sou contra a discriminação em todas as formas e peço desculpas por me deixar levar pela euforia das nossas comemorações da Copa América.”

Enzo Fernandez chegou ao Chelsea em 2023 e fez 46 partidas. Foto de Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

A ministra dos esportes francesa, Amélie Oudéa-Castéra, quer que a FIFA tome medidas. Ela respondeu a uma matéria do L’Equipe sobre os cânticos depreciativos, escrevendo no X: “Patético. Comportamento que é ainda mais inaceitável se for repetido. @FIFAcom: uma reação?”

A FIFA não confirmou na terça-feira se a queixa francesa havia sido apresentada.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que o futebol e suas 211 federações nacionais devem ter uma abordagem de tolerância zero ao racismo e, em maio, se comprometeu a relançar uma força-tarefa para monitorar incidentes.