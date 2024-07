Chelsea confirma contratação do internacional americano Caleb Wiley

O Chelsea confirmou a contratação do jogador da seleção masculina dos Estados Unidos, Caleb Wiley, anunciou o clube do oeste de Londres na segunda-feira.

Wiley, de 19 anos, vem do Atlanta United para a MLS com um contrato de seis anos, tendo passado sua carreira juvenil no time da Geórgia.

O lateral-esquerdo fez 77 jogos na MLS pelo Atlanta, marcando seis gols e dando cinco assistências.

Vários meios de comunicação informaram que a taxa de transferência foi de US$ 11 milhões.

“Caleb personifica o caminho que imaginamos quando iniciamos este clube”, disse o vice-presidente e diretor técnico de Atlanta, Carlos Bocanegra, em um comunicado.

“Nascido e criado em Atlanta, ele se juntou à nossa Academia aos 11 anos, jogou pelo ATL UTD 2 e conquistou cada passo em seu caminho até assinar como um jogador criado na casa.

O Chelsea confirmou a contratação do jogador da seleção norte-americana Caleb Wiley. Andrea Vilchez/ISI/Getty Images

“Desejamos a Caleb o melhor neste próximo desafio de sua carreira e estamos ansiosos para acompanhar sua jornada. Para o nosso clube seguir em frente, estamos continuando nossos esforços para reinvestir imediatamente no time durante a janela de transferências de verão.”

Wiley fez sua estreia pela seleção masculina principal dos EUA em outubro de 2023, em um empate por 1 a 1 com o México, rival da Concacaf, e faz parte do time sub-23 que deve competir nas Olimpíadas de Paris nas próximas semanas.

Wiley é a sexta contratação do Chelsea na janela de transferências de verão, seguindo nomes como Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Guiu, Omari Kellyman e Tosin Adarabioyo.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.