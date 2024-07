Chelsea contrata Lucy Bronze, cinco vezes vencedora da UWCL, em transferência gratuita

O Chelsea contratou a jogadora da seleção inglesa Lucy Bronze por um contrato de dois anos após o término de seu contrato com o Barcelona.

As atuais campeãs da Superliga Feminina (WSL) contrataram a lateral-direita de 32 anos em uma transferência gratuita depois que ela passou duas temporadas no Barcelona, ​​ganhando nove troféus, incluindo dois títulos da Liga dos Campeões, além dos três troféus continentais consecutivos conquistados com o Lyon.

Ela também fez parte do elenco do Barcelona que conquistou um título quádruplo sem precedentes na temporada 2023-24.

O ex-zagueiro do Manchester City se juntará ao novo assistente técnico do Chelsea, Camille Abily, que fez parte da comissão técnica quando Bronze jogou no Lyon de 2017 a 2020.

O Chelsea também tem uma nova treinadora, a ex-técnica do Lyon, Sonia Bompastor, após a saída de Emma Hayes para a seleção feminina dos Estados Unidos. Bronze é a terceira contratação do time neste verão, após a aquisição de Julia Bartel e Sandy Baltimore do Barcelona e do Paris Saint-Germain, respectivamente.

“Saber que sou um jogador do Chelsea ainda parece um pouco surreal”, disse Bronze em uma declaração do clube. “É obviamente um clube que conheço muito e que tenho torcido por muito tempo. Estou realmente animado por estar de volta à Inglaterra. Minha família também está muito animada para assistir a mais jogos meus.

Lucy Bronze ganhou cinco títulos da Liga dos Campeões Feminina. Florencia Tan Jun – UEFA/UEFA via Getty Images

“Estou animado por estar em Londres, para ver o que a capital reserva e por estar em um clube que é conhecido por ganhar tantos troféus.”

Fontes disseram à ESPN que Bronze estava prestes a se transferir para a Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) na América do Norte, no entanto, uma oferta tardia, porém grande, das sete vezes campeãs da WSL fez com que a defensora voltasse para a Inglaterra.

A ESPN noticiou pela primeira vez que o Chelsea estava pronto para contratar o zagueiro no início deste mês.

Bronze é uma das jogadoras mais experientes e ilustres de seu país, tendo feito mais de 400 aparições em sua carreira.

Além de conquistar títulos da liga com Liverpool, City, Lyon e Barcelona, ​​Bronze desempenhou um papel fundamental em vários torneios internacionais, incluindo a campanha triunfante das Lionesses na Euro 2022.

Ela recebeu diversas honrarias individuais e ficou em segundo lugar na votação do Ballon d’Or Féminin de 2019.