Chelsea de Enzo Maresca ainda se ajusta após derrota do Celtic

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que seus jogadores ainda estão tentando se adaptar ao seu estilo e táticas depois da derrota por 4 a 1 para o Celtic em um amistoso de pré-temporada em Indiana no sábado.

O pênalti convertido por Christopher Nkunku aos 89 minutos foi o único consolo para o time da Premier League na Universidade de Notre Dame.

Foi o segundo jogo de Maresca no comando após o empate por 2 a 2 com o Wrexham, da League One, na Califórnia, na quinta-feira.

“Fora da bola, precisamos melhorar as coisas”, disse Maresca. “Você pode ver que às vezes confundimos quando precisamos jogar curto e quando precisamos jogar um pouco mais longo, mas isso faz parte do processo.

“Mantivemos uma linha alta, mas quando a bola não está sob pressão, você precisa cair… Ainda estamos confundindo algumas coisas com a bola e sem ela. É normal neste momento quando estamos tentando fazer algo novo.”

Apesar dos resultados fracos, Maresca, 44, disse que seu time estará pronto para a estreia na Premier League contra o campeão Manchester City em 18 de agosto.