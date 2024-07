Cheryl Miller e Cheryl Reeve serão as treinadoras do All-Star Game da WNBA

O ícone do basquete Cheryl Miller treinará o WNBA All-Stars quando eles enfrentarem a seleção feminina dos Estados Unidos durante o WNBA All-Star Game de 2024 em Phoenix.

A seleção nacional, que começa sua busca pela oitava medalha de ouro olímpica consecutiva no final deste mês, será liderada pela treinadora do Minnesota Lynx, Cheryl Reeve.

Miller, o primeiro técnico principal do Mercury, será acompanhado na lateral pelo ex-astro do Phoenix Adrian Williams. A equipe nacional de Reeve é ​​completada pela treinadora do Duke, Kara Lawson, pela treinadora do Texas A&M, Joni Taylor, e pelo GM do Washington Mystics, Mike Thibault.

Miller era uma lenda na USC, onde foi três vezes eleita Jogadora do Ano da Naismith e levou os Trojans ao campeonato nacional em 1983 e 1984. Além de sua carreira como treinadora em nível universitário e na WNBA (1997-2000), ela ganhou uma medalha de ouro com a seleção dos EUA nas Olimpíadas de 1984.

O All-Star Game da WNBA de 2024 começará no sábado às 20h30 (horário do leste dos EUA) na ABC.