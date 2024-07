Chet Hanks condena fanáticos usando a frase de efeito ‘White Boy Summer’

Tom Hanks dar Rita Wilson O filho de James reagiu na quarta-feira a um artigo do New York Times destacando a crescente popularidade do slogan entre os supremacistas brancos.

Chet reitera, se a frase for “distorcida em [something] apoiar qualquer tipo de ódio ou intolerância contra qualquer grupo de pessoas é deplorável e eu condeno isso.”

No entanto, esta não é a primeira vez que Chet teve que abordar seu meme viral… explicando anteriormente no “Canal 5 com Andrew Callaghan” que a frase de efeito – uma brincadeira com Garanhão Megan Thee‘Hot Girl Summer’ – tinha como objetivo promover relacionamentos inter-raciais.