Chet Hanks explica por que finalmente cedeu às ofertas de reality shows para ‘Vida Surreal’

TMZ. com

Chet disse ao TMZ… ele recusou toneladas de oportunidades de reality shows ao longo dos anos porque os programas pareciam muito negativos, dramáticos e confusos… até que a MTV apareceu com uma vaga em “The Surreal Life”.

Depois de fazer sua lição de casa e vibrar com os produtores, Chet diz que se sentiu bem em se juntar ao elenco… e uma discussão com seus pais empurrou o acordo até a linha de chegada.

Chet diz que sua famosa família concordou que ‘Surreal Life’ seria uma grande oportunidade para ele… e o programa da MTV foi melhor para sua imagem e carreira do que muitas outras ofertas que acabaram em sua mesa.

Quando “Surreal Life: Villa of Secrets” estrear na noite de segunda-feira às 21h (horário do leste dos EUA) na MTV… Chet diz que Tom e Rita estarão sintonizados… e eles estarão acompanhando durante toda a temporada.

Com base em sua experiência aqui, Chet diz que está aberto a fazer mais reality shows na TV… embora tenha tido uma parcela razoável de papéis no cinema em sua carreira em Hollywood.

Chet fica flertando com Kim Zolciak no trailer de ‘Surreal Life’, mas como informamos pela primeira vez… eles nunca liguei durante as filmagens.