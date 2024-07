Chicago Fire dará crédito aos fãs se Lionel Messi lesionado não puder jogar

O Chicago Fire anunciou na sexta-feira que fornecerá uma compensação aos fãs caso Lionel Messi não possa jogar devido a uma lesão quando o Inter Miami CF visitar o Soldier Field em 31 de agosto.

O atacante argentino sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito durante a final da Copa América contra a Colômbia, em 14 de julho, no Hard Rock Stadium, o que o deixou afastado dos gramados por um período ainda indeterminado.

Caso Messi não possa jogar contra o Chicago, o time disse que oferecerá aos compradores de partidas individuais que comprarem entre agora e 3 de agosto US$ 250 de desconto em duas ou mais novas assinaturas de ingressos para a temporada 2025 do Chicago Fire ou US$ 100 de desconto em dois ou mais ingressos para a partida em casa de 2025 contra o Inter Miami.

Para os fãs que já tinham ingressos, o Fire oferecerá a oportunidade de reivindicar dois ingressos de cortesia para a Noite de Agradecimento aos Fãs do Fire em 2024 para a partida de 19 de outubro contra o Nashville SC

“Enquanto o clube espera encher o Soldier Field com fãs para torcer pelo Chicago Fire, seu time local, ele reconhece que um jogador do calibre do astro do Inter Miami, Lionel Messi, sempre ajuda a atrair um público maior e novos fãs para o belo jogo”, disse o clube em um comunicado revelando o que chamou de “Garantia de Crédito Fã-Primeiro”.

Lionel Messi ficou na lateral do campo durante a partida entre Inter Miami e Toronto pela MLS na quarta-feira. Megan Briggs/Getty Images

“Apesar da lesão sofrida por Messi durante a final da Copa América de domingo, o Fire está confiante de que ele estará de volta ao campo para a partida do mês que vem. Para garantir um estádio cheio e criar uma experiência inesquecível para todos os presentes, o Fire está oferecendo a Garantia de Crédito Fan-First.”

A iniciativa, disse o clube, faz parte do “compromisso contínuo do Fire de atender consistentemente às necessidades em evolução dos torcedores e fãs, garantindo a melhor experiência possível no dia da partida”.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Fora do campo, o Chicago Fire está planejando diversas atividades para os fãs que comparecerão ao jogo contra o Inter Miami, incluindo atividades de entretenimento e uma apresentação de 60 minutos do cantor Jason Derulo após a partida.

Os ingressos para a partida de 31 de agosto contra o Inter Miami estão disponíveis a partir de US$ 89.

Messi não viajou para Chicago na última vez que os dois clubes se encontraram no Soldier Field em 4 de outubro de 2023, depois de sofrer uma lesão na perna direita que o manteve afastado por várias semanas. Sessenta e dois mil fãs assistiram ao triunfo do Fire por 4 a 1 sobre um time de Miami jogando sem Jordi Alba ou Messi.

Naquela ocasião, o Fire ofereceu aos fãs um incentivo de um crédito de US$ 250 na conta para novas assinaturas para a temporada de 2024, ou um crédito de US$ 50 para qualquer um que não pudesse usar o novo crédito de assinatura, para todos os compradores de ingressos para jogos individuais, independentemente de Messi poder comparecer.

No início desta temporada, houve muitas críticas dos fãs do Vancouver Whitecaps quando Miami optou por dar descanso ao trio de estrelas Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets para um jogo no Canadá. Os anfitriões ofereceram 50% de desconto em comidas e bebidas no estádio para o público recorde do clube em uma tentativa de combater a frustração dos fãs.