Chiefs indo para o nuclear: o ataque profundo de Mahomes está pronto para fazer história e Andy Reid está feliz com isso

Eo Kansas City Chiefsquero repetir três vezesalgo que nenhuma equipe jamais conseguiu no Super Bowl era, e parece que Patrick Mahomes está realmente se exibindo durante o campo de treinamento, com clipes dele se conectando passes profundos para Xavier Worthy e Hollywood Brown fazendo as rondas nas redes sociais. Isso parece ser um afastamento de seu estilo usual, e os repórteres que cobrem os Chiefs definitivamente notaram.

Até o técnico Andy Reid reconheceu a mudança quando questionado sobre Mahomes dando mais chutes no campo. Ele ressaltou que eles ainda estão chamando as mesmas jogadas, mas Mahomes está aproveitando o fato de ter receptores que se destacam em ir fundo.

Vídeo de treinamento incrível de Patrick Mahomes

Rei disse: “Estamos chamando o mesmo tipo de jogadas, mas ele tem caras que fazem parte do jogo deles – a melhor parte do jogo deles é ir para o campo. Então, ele está utilizando isso agora e testando e vendo como funciona, e até agora ele teve algumas boas conexões lá.”

Parece que a adição de Brown e Worthy ao ataque dos Chiefs é uma jogada deliberada para injetar mais velocidade no time. Isso pode ser uma resposta ao desempenho ofensivo do time na temporada regular de 2023, onde eles lutaram para ganhar jardas e marcar pontos.

Apesar de vencer Super Bowl LVIIIos Chiefs terminaram em nono em jardas totais e décimo quinto em pontos marcados, que são as classificações mais baixas da era Mahomes.

Chiefs prontos para explodir com nova estratégia de passes profundos

É emocionante ver Mahomes experimentando diferentes aspectos do seu jogo e fazendo uso das novas armas à sua disposição. O potencial para jogadas mais explosivas e grandes ganhos está definitivamente lá, e é um sinal promissor para os Chiefs enquanto eles se preparam para a próxima temporada.

No geral, parece que Mahomes e os Chiefs estão trabalhando ativamente na evolução de sua abordagem ofensiva e na ênfase sobre passes profundos pode mudar o jogo.

Com o talento de braço de Mahomes e a velocidade de recebedores como Brown e Worthy, podemos ter alguns momentos eletrizantes em campo. É um desenvolvimento emocionante que os fãs estarão ansiosamente esperando conforme a temporada se aproxima.