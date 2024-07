‘Chocou o mundo’: profissionais reagem a Belal Muhammad surpreendendo Leon Edwards no UFC 304

Belal Muhammad realmente fez isso.

Apesar de ser quase universalmente descartado, Muhammad surpreendeu Leon Edwards para capturar o título dos meio-médios do UFC no sábado, vencendo uma decisão que mudou o legado em território inimigo no evento principal do UFC 304 em Manchester. A sequência de 11 lutas de Muhammad é agora a quarta mais longa sequência invicta ativa no UFC e, independentemente do que aconteça a partir daqui, ele será considerado um campeão dos meio-médios do UFC pelo resto de seus dias.

Veja abaixo como o mundo do MMA reagiu à vitória surpreendente de Muhammad no UFC 304.

Bom 1º round para Belal! Ambos tiveram seus momentos, mas vários TDs e pressão vencem o round por 10-9 — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

10-9 Belal. Leon precisa fazer mais fintas para impedir Belal de atirar #UFC304 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 28 de julho de 2024

Belal está dando grandes problemas para Leon nos pés agora #ufc304 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 28 de julho de 2024

Belal Nurmagomedov — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024

Outra rodada muito boa para Belal. Leon vai ter que bloquear alguns TDS, ele está perdendo por 20-18. — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Leon Edwards parece que não quer estar lá esta noite. @valentão170 fazendo isso parecer um episódio de Bully derrotou essas duas primeiras rodadas #ufc304 -Brendan Schaub (@BrendanSchaub) 28 de julho de 2024

Você nunca pode contar Edwards fora. Não acabou até que acabe #ufc304 — Kyle Noke (@KyleNoke) 28 de julho de 2024

O grappling habilidoso de Leon no R3 lhe dá um round fácil! 29-28 O controle das costas de Leon é de elite. — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

A pressão e o ritmo de Muhammad estão desgastando Edwards… Muhammad está ganhando por 3-1. Leon precisa de algo especial nesta última rodada #ufc304 — Kyle Noke (@KyleNoke) 28 de julho de 2024

Cara, como o Leon foi colocado contra a cerca de novo?? Essa luta acabou. Parabéns a @valentão170 — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Eu sinto que Edward poderia ter feito isso muito antes. Cara -Vince Morales (@vandetta135) 28 de julho de 2024

Se esse golpe lhe rendeu o quinto round, jogue fora o julgamento -Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 28 de julho de 2024

Belal Muhammad parecia tão bem esta noite… Executou um plano de jogo quase perfeito, e as melhorias que ele fez desde a última luta em 2021 ficaram evidentes esta noite. E novo #ufc304 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 28 de julho de 2024

Parabéns a Belal por seguir seu plano de jogo e ter uma performance dominante! #UFC304 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 28 de julho de 2024

Ame ou odeie Belal, ele veio, viu e conquistou! — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024