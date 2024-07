Chris Brown e Yella Beezy processados ​​por suposta agressão nos bastidores da turnê ’11:11′

Chris Brown A turnê “11:11” do cantor foi marcada por graves bandidos… de acordo com um novo processo que acusa o cantor de orquestrar o ataque a vários homens.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ Hip Hop, Brown, Yella Beezy tenente da comitiva de CB Sinko Ceej e a Live Nation estão enfrentando uma ação judicial movida pelas quatro supostas vítimas… que buscam a quantia colossal de US$ 50 milhões.

A turnê “11:11” de Brown chegou à Dickies Arena em Fort Worth, TX, em 20 de julho – e após o término do show, os demandantes Larry Parker , José Lewis , Carlos Bush dar Por Marcus Powell dizem que foram convidados aos bastidores e escoltados até lá, junto com 40 mulheres, para um encontro pós-concerto.

Os demandantes afirmam que Chris demorou 30 minutos para entrar na área VIP, onde se cansou de esperar e começou a sair… mas não sem se despedir do convidado de honra.

De acordo com o processo, Bush diz que abraçou Chris, parabenizou-o pelo bom show e recebeu elogios do artista de “Under The Influence”.