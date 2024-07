Chris Brown processado pelo segurança, supostamente ferido durante a briga de separação

Nos documentos, arquivados na quarta-feira e obtidos pelo TMZ Hip Hop, Frederick R. Overpeck diz que trabalhava como segurança na Dickies Arena em Fort. Worth no dia 20 de julho e, mais especificamente, foi orientado a trabalhar no meet-and-greet nos bastidores onde ocorreu a suposta briga.

Nós contamos a história no início desta semana… 4 caras que dizem ter sido convidados para a experiência VIP de Chris após o show alegaram que as coisas ficaram violentas quando a equipe do cantor os reconheceu como ex-operadores.

Ele afirma que testemunhou um capanga de 300 libras esmagando um dos caras como um inseto e diz que quando tentou intervir, foi recebido com socos e chutes do Team Beezy.

Overpeck diz que é um pai de 58 anos com 2 empregos, que nem sabia quem era Chris… mas afirma que os capangas do cantor o deixaram com vértebras quebradas no pescoço e um quadril gravemente ferido.