Chris Eubanks está de volta ao local de sua grande descoberta

CHRIS EUBANKS NÃO estava otimista sobre o estado do seu jogo quando a temporada de grama começou em 2023.

Ele se viu incapaz de escapar de seus pensamentos negativos sobre a superfície, desde seu movimento até a velocidade mais lenta da bola. Depois de perder na segunda rodada no evento Surbiton Challenger em junho, ele procurou em quase desespero Kim Clijsters, a quatro vezes campeã de majors e ex-número 1 do mundo, para orientação ou dicas ou qualquer coisa que poderia ajudá-lo a passar pelas próximas semanas.

Como começou vs. Como está indo Grande OBRIGADO a @Clijsterskim por manter meu ânimo no começo desta temporada de quadra de grama. Eu realmente aprecio você 🥹🙌🏾🏆 foto.twitter.com/ZgKlQdG6zf — Christopher Eubanks (@chris_eubanks96) 1 de julho de 2023

Clijsters respondeu com algumas palavras encorajadoras e o aconselhou a trabalhar seu jogo de pés. Eubanks levou suas palavras a sério. Ele não apenas viu melhorias notáveis, mas também percebeu que sua mentalidade sobre a grama estava mudando. Entendendo suas limitações, ele se concentrou nos aspectos de seu jogo que se traduziam na superfície, incluindo seu grande saque e jogo de rede agressivo.

“Eu meio que tive que mudar um pouco minha mentalidade e então o movimento naturalmente começou a melhorar um pouco porque eu senti que não insistia tanto nele”, Eubanks disse à ESPN no mês passado. “Eu meio que me concentrei nas coisas que eu fazia bem na superfície, e então deixei o resto cuidar de si mesmo.”

Poucas semanas depois, Eubanks ganhou o primeiro título ATP de sua carreira em Mallorca, chegando ao top 50 pela primeira vez. Ele chegou a Wimbledon no dia seguinte cheio de confiança e aproveitou seu novo ímpeto até as quartas de final, incluindo vitórias surpreendentes sobre Cameron Norrie e Stefanos Tsitsipas. Foi seu melhor resultado em um major e seu heroísmo o tornou um favorito dos fãs. Sua classificação subiu para o recorde da carreira de nº 29 logo depois, e provou a ele exatamente do que ele era capaz.

Um ano depois, Eubanks, de 28 anos, retorna a Wimbledon buscando colocar sua temporada de volta nos trilhos após o que tem sido uma sequência desafiadora. Depois de não conseguir vencer uma partida no saibro, Eubanks já teve algum sucesso na grama — ele chegou às quartas de final em Halle — mas caiu na partida de abertura de sua missão de defesa em Mallorca na semana passada. Ainda assim, Wimbledon tem sido um ponto brilhante em seu próximo calendário durante a maior parte da primavera. Ele abrirá sua campanha de 2024 no All England Club na terça-feira contra o qualificador Quentin Halys.

Embora tentasse não pensar muito no futuro no mês passado, Eubanks, que foi recentemente nomeado para a equipe olímpica dos EUA em Paris, não conseguiu esconder sua empolgação em retornar ao local onde sua carreira ganhou destaque.

“[Last year] fez maravilhas para mim”, disse Eubanks. “Isso me permitiu entender que em qualquer semana, eu poderia pegar fogo. Agora eu sei que tenho um nível que pode me impulsionar a ganhar um título de turnê, quartas de final de um Grand Slam. Apenas coisas que eu realmente não acreditava totalmente que eu poderia fazer antes. Eu entro em torneios agora sabendo que posso fazer uma corrida e não há razão para que isso não aconteça…

“Estou super animado por estar de volta a algo que me parece muito, muito familiar, que é a grama, e espero que possamos encontrar um pouco daquela magia do ano passado.”

Desta vez, Chris Eubanks entra em Wimbledon como um jogador imperdível desde o início. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Antes do último Wimbledon, o melhor resultado de Eubanks em um Slam foi chegar à segunda rodada, algo que ele havia feito duas vezes em oito aparições na chave principal. Seu histórico no All England Club foi ainda menos notável. Eubanks havia jogado na chave de qualificação do torneio quatro vezes, mas nunca havia avançado para a chave principal.

Ele se tornou o 13º homem na Era Aberta a chegar às quartas de final de Wimbledon em sua estreia na chave principal do evento e o primeiro homem americano a fazer isso desde 1984. Foi a história de Cinderela do torneio e o público ficou encantado com seu entusiasmo e entrevistas sinceras após cada vitória.

“Sinto que estou vivendo um sonho agora”, disse Eubanks na quadra após derrotar Tsitsipas e conquistar a primeira vitória entre os cinco primeiros da carreira.

Enquanto muitos dos principais americanos tinham carreiras júnior anunciadas ou alcançado sucesso de virar a cabeça em idades jovens, Eubanks nem sequer foi recrutado pesadamente pelos principais programas universitários. Mas ele finalmente chamou a atenção da equipe técnica da Georgia Tech — e ele mais do que aproveitou ao máximo a oportunidade na escola.

Durante suas três temporadas, Eubanks foi nomeado duas vezes Jogador do Ano da ACC e foi duas vezes All-American. Ele se tornou profissional após sua temporada júnior em 2017. O sucesso estava longe de ser imediato. Ele jogou principalmente em eventos Futures e Challengers de nível inferior e lentamente subiu no ranking. Ele investiu em um treinador em tempo integral em 2021 — algo que pode ser financeiramente desafiador para alguém bem classificado fora do top 100 — e continuou a investir tempo nos treinos e na academia.

O progresso foi lento e ele começou a questionar se valia a pena, até mesmo duvidando se ele alcançaria os níveis mais altos do jogo. Mas as coisas começaram a mudar no Miami Open em março de 2023. Passando pela qualificação, Eubanks conquistou seis vitórias e chegou às quartas de final pela primeira vez em um evento de nível 1000. Embora ele tenha perdido para Daniil Medvedev, a corrida o impulsionou para o top 100. Ele chorou quando descobriu que havia atingido o marco.

Era algo em que ele vinha trabalhando durante toda a sua carreira profissional, mas quando chegou aos dois dígitos, ele parou de se concentrar em classificações ou em qualquer coisa de longo prazo.

“Depois de Miami, eu simplesmente parei de estabelecer metas, seja um número [ranking] ou uma certa quantidade de vitórias”, disse Eubanks. “Eu simplesmente joguei isso fora e, em vez disso, disse: ‘Tudo bem, estou dando o meu melhor hoje? Eu me saí melhor hoje do que ontem?’ E se for esse o caso, então atingimos nossa meta. Agora, continuamos fazendo isso todos os dias e ainda estou tentando adotar essa mentalidade.”

É algo que lhe serviu bem nos altos e baixos. Houve ambos no último ano.

Eubanks chegou às quartas de final em seu próximo torneio depois de Wimbledon no Atlanta Open e então chegou a Nova York para o US Open no mês seguinte, cabeça de chave pela primeira vez em um major. Lá, ele foi empurrado para os holofotes antes do jogo começar, fazendo aparições na televisão em programas matinais nacionais e até mesmo sendo convidado para um tour pelos bastidores do “Hamilton” por Lin-Manuel Miranda. Até mesmo vários de seus colegas não puderam deixar de expressar sua alegria sobre seus resultados recentes.

“Obviamente eu amo Chris e o conheço há muito tempo e acho que poder ver alguém que trabalha tão duro como Chris, [who is] o que você chamaria de um estudante do jogo — ele come, respira e dorme tênis — vê-lo ser capaz de se sair bem e ter os resultados que todo tenista sonha é bem incrível”, disse Sloane Stephens, o campeão do US Open de 2017, à ATP na época. “E acho que todos nós estamos muito felizes por ele.”

Mas, apesar de jogar diante de uma multidão entusiasmada em quadras de exibição, Eubanks perdeu na segunda rodada. Esta temporada tem sido ainda mais desafiadora. Antes de chegar a Halle, ele tinha um histórico de 3-12 em eventos de turnê e estava em uma sequência de oito derrotas consecutivas. Ele caiu na segunda rodada no Aberto da Austrália e em sua estreia contra o agora número 1 do mundo Jannik Sinner no Aberto da França.

Ao final de uma temporada decepcionante sem vitórias no saibro, Eubanks estava animado para um novo começo na grama. Ele perdeu sua partida da primeira rodada em Stuttgart, mas redescobriu sua forma na superfície em Halle na semana seguinte — até mesmo derrotando Alexander Bublik, o atual campeão, em três sets nas oitavas de final. Isso marcou sua primeira aparição nas quartas de final desde Atlanta, quase 11 meses atrás.

Ele tinha grandes esperanças para Mallorca, mas acabou perdendo na partida da primeira rodada para Jakub Mensik, de 18 anos, por 6-3, 3-6, 6-1. Sua classificação caiu 20 posições para o 62º lugar como resultado, tornando seu desempenho em Wimbledon ainda mais crucial.

Eubanks estava tentando se manter o mais focado possível em todos os torneios antes de Wimbledon. Ele chama sua experiência de 2023 no torneio de “borrão” e se lembra de estar focado como laser em todas as partidas, mas não muito mais.

“Você realmente não tem tempo para sentar e pensar muito sobre o que está acontecendo [when it’s happening]”, Eubanks disse. “Você está apenas focando no que pode controlar e então tudo aconteceu tão rápido. Quando você termina, você olha para cima e pensa, ‘Uau, o que foi isso?'”

Agora membro do “Last Eight Club” de Wimbledon, que reconhece formalmente os jogadores que chegaram às quartas de final em simples no torneio com ingressos vitalícios, acesso a um lounge exclusivo e um happy hour diário, Eubanks não acha que terá muito tempo ou interesse em aproveitar as vantagens. Mas ele recebeu uma carta oficial de boas-vindas e um pin no ano passado e vai conferir “mais tarde”.

Mesmo com suas dificuldades nesta temporada, Eubanks entra no torneio de 2024 em uma posição marcadamente diferente do ano passado. Em 2023, ele era virtualmente desconhecido para muitos e teve que estender sua reserva de hotel três vezes ao longo de sua corrida. Mas desta vez, além dos 360 pontos de classificação que ele tentará defender, ele será um imperdível para os fãs desde o início e está preparado para uma longa estadia. Ele não sabia como se sentiria quando entrasse no local pela primeira vez, mas sabia que seria uma sensação bem-vinda.

E que ele pertencia.

“Sei que, à medida que se aproxima, vou começar a internalizar mais e realmente pensar sobre como será estar de volta”, disse Eubanks. “Presumo que será uma sensação emocionante e será exatamente o que estou procurando depois do que realmente foi um período difícil este ano… Ainda sei do que sou capaz se as coisas começarem a dar certo e eu começar a ganhar um pouco de impulso. E agora sei que estou em uma superfície na qual já tive sucesso antes. Estou animado.”