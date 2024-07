Chris Paul, do Spurs, diz que chance de jogar superou a perseguição

SAN ANTONIO — No crepúsculo de sua carreira, Chris Paul poderia ter optado por perseguir um elusivo campeonato da NBA. Em vez disso, ele escolheu ir para um time que teve apenas 22-60 na temporada passada.

Por que?

Ele ainda quer competir.

“Não há nada que eu ame mais do que a oportunidade de jogar, contribuir e jogar”, disse Paul em sua entrevista coletiva de apresentação na terça-feira, após assinar um contrato de um ano com o San Antonio Spurs.

Ele poderia ter jogado mais perto de casa, na área de Los Angeles, mas, em vez disso, ele deixará sua família e jogará pelo San Antonio.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Minha família é tudo. Minha esposa está aqui, meus filhos estão de volta a Los Angeles, e é lá que eles estarão durante a temporada”, disse Paul. “E eu amo tanto basquete que poderia estar perto de casa, mas se não estou jogando, não estou feliz.

“E eu amo minha família até a morte. Então, quando vimos essa oportunidade, mesmo que isso me afaste da minha família, minha família me conhece melhor do que ninguém e eles sabem que eu só quero jogar. Eu quero jogar mais do que tudo. E é por isso que sou grato a eles e mais grato ainda por estar aqui.”

Paul também unirá forças com o técnico do Spurs, Gregg Popovich, pela primeira vez, dizendo que é “uma honra e um privilégio” poder jogar com Popovich nesta fase de sua carreira.

“Obviamente, eu admiro Pop de longe há anos, e quando você está nisso por um tempo, como ele fez por um longo tempo, há muito respeito ali”, disse Paul. “Não apenas por seu QI de basquete, mas apenas por quem ele é como pessoa, como competidor e tudo isso.”

Ao discutir sua carreira de 19 anos — todos os quais ocorreram na Conferência Oeste, incluindo com o Golden State Warriors na temporada passada — Paul disse que não acha que há um time com o qual ele tenha jogado mais do que o Spurs, e ele está certo. Paul registrou 81 jogos combinados de playoff e temporada regular contra o Spurs, o máximo que ele tem contra qualquer time na NBA.

O armador disse que a reunião que teve com Popovich antes de fechar contrato com os Spurs foi mais uma conversa do que Popovich fazendo um discurso de vendas.

Agora, aos 39 anos, Paul se junta a um time que foi o mais jovem da liga na temporada passada e também conta com um dos jogadores mais empolgantes do jogo, o atual Novato do Ano, Victor Wembanyama.

Paul disse que ele e Harrison Barnes, que foi adquirido pelo Spurs do Sacramento Kings em uma troca tripla, estavam conversando no voo para San Antonio na segunda-feira sobre como mal podem esperar para ver Wembanyama crescer no dia a dia.

“Eu joguei contra [Wembanyama] nesta temporada, e eu digo a vocês que provavelmente não há nenhum jogador na liga sobre o qual todos na liga falem depois do jogo como ele”, disse Paul. “Todo mundo tem que se ajustar às coisas.”

Barnes, 32, assinou uma extensão de três anos e US$ 54 milhões no verão passado com o Kings, mas com dois anos restantes em seu contrato, ele foi considerado dispensável, já que o time buscava adquirir DeMar DeRozan.

Como parte de seu contrato, Barnes tinha um bônus de troca de 10% que ele abriu mão para ajudar a facilitar o acordo envolvendo os Kings, Spurs e Chicago Bulls. Na terça-feira, ele explicou por que recusou o dinheiro extra, chamando-o de “uma decisão bem fácil”.

“É engraçado, com o novo CBA, a troca de jogadores se tornou mais uma jogada do que eu esperava, mas acho que a oportunidade de vir aqui e poder jogar pelo Pop e jogar com esse grupo é emocionante”, disse o ala.

Barnes se reúne com Popovich, que o treinou na Copa do Mundo FIBA ​​de 2019 com a Seleção dos EUA. Barnes disse que se lembrava dos grandes jantares de equipe sob o comando de Popovich, mas também de sua capacidade de se relacionar com todos no elenco.

“Ele fala com cada jogador de forma diferente, e sabe como se conectar com ele”, disse Barnes. “Então, acho que é por isso que eu e ele meio que nos demos bem. Ele é um cara direto. Gosto disso.”

Barnes e Paul disseram que reconhecem os papéis que terão como os estadistas mais velhos dos Spurs. O armador Devonte’ Graham, que fez 29 anos em fevereiro, terminou a temporada passada como o jogador mais velho do time.

Os dois recém-chegados tentarão liderar o jovem time daqui para frente.

Mas Paul também está “animado” com o que pode aprender.

“Essa provavelmente é a coisa mais legal da minha carreira. Sim, eu já fui para alguns times mais jovens, mas estou constantemente aprendendo com esses caras”, disse Paul.

“Tive a oportunidade de jogar com [Shai Gilgeous-Alexander] em seu segundo ano na liga, e eu tive a chance de aprender com ele. Eu tive a chance de aprender com [Devin Booker]Mikal Bridges e todos esses caras. Então, estou animado para compartilhar com esses caras o que eu sei e o que eles querem saber, mas também estou animado para ver o que posso aprender com eles.”