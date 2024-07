Chris Sale empata com 11 vitórias, recorde da MLB, enquanto Braves vence Giants por 3 a 1

ATLANTA — Chris Sale permitiu apenas três rebatidas em seis entradas para garantir sua 11ª vitória, levando o Atlanta Braves à vitória por 3 a 1 sobre o San Francisco Giants na noite de quarta-feira.

Sale (11-3) empatou com Seth Lugo, do Kansas City, com o maior número de vitórias nas majors, confirmando seu retorno à forma de vencer 11 ou mais jogos em sete temporadas consecutivas com o Chicago White Sox e o Boston Red Sox. Foi também a oitava vitória de Sale em casa, a maior de qualquer arremessador nesta temporada, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

“São mais vitórias do que as que obtive nos últimos cinco anos juntos?” Sale perguntou com um sorriso.

É o maior número de vitórias de Sale desde que terminou 12-4 em 2018 com Boston. O canhoto registrou nove strikeouts enquanto permitiu uma corrida para se posicionar para consideração do All-Star.

“Nós cruzaremos essa ponte se chegar aqui”, disse Sale quando perguntado sobre a possibilidade de ser nomeado o arremessador titular da Liga Nacional. “Eu apreciaria, mas, novamente, temos jogos para jogar. Não quero me distrair.”

Chris Sale fez seu sétimo jogo com nove ou mais strikeouts nesta temporada, o segundo maior número nas grandes ligas, atrás de Tyler Glasnow, de acordo com o ESPN Stats & Info. Foto de Jeff Robinson/Icon Sportswire

Os Giants foram limitados a quatro rebatidas por Sale e três substitutos.

Austin Riley fez uma dupla de duas corridas no quinto para os Braves.

Sale precisou de apenas seis arremessos para eliminar os Giants em ordem no primeiro, preparando o cenário para seu forte início. O canhoto eliminou o lado no terceiro. Sale adicionou mais dois strikeouts para abrir o quinto antes de Curt Casali acertar um single para o campo central para o primeiro hit de San Francisco.

Os Braves assumiram a liderança por 1 a 0 em três rebatidas consecutivas, incluindo a dupla de pontuação de Adam Duvall contra Jordan Hicks (4 a 5) para abrir o segundo. Duvall teve três rebatidas.

Hicks permitiu três corridas em cinco entradas.

“Não é como [Hicks] “arremessou mal”, disse o gerente do Giants, Bob Melvin. “Tudo se resumiu a não resolver Sale e, depois disso, três bons substitutos.”

A dupla de duas corridas de Riley na parede do campo direito no quinto ampliou a vantagem para 3-0.

O árbitro do home plate Ryan Additon chamou Riley de seguro em seu slide no plate enquanto ele tentava marcar da segunda base no single de Travis d’Arnaud para o campo direito. Os Giants contestaram a decisão, e o replay mostrou Casali marcando Riley após pegar o arremesso do defensor direito Austin Slater.

A dupla de Matt Chapman impulsionou Jorge Soler no sexto, a única corrida dos Giants.

Chapman alcançou uma rebatida simples no campo interno com um eliminado na nona entrada antes de Raisel Iglesias finalizar sua 21ª defesa em 23 chances.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.