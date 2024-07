Christian McCaffrey aborda o convite de casamento perdido de Cam Newton

Quando você ouve que um amigo ou ex-companheiro de equipe está se casando com seu parceiro, você provavelmente espera um convite.

No entanto, isso não aconteceu com o ex-quarterback do Carolina Panthers, Cam Newton.

Em 29 de junho, a estrela do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, e a ex-Miss Universo Olivia Culpo se casaram em Rhode Island.

No podcast “4th & 1 with Cam Newton”, Newton disse que não recebeu um convite para o casamento. Ele e McCaffrey foram companheiros de equipe na Carolina de 2017 a 2019 e novamente em 2021.

“Droga, C-Mac, não consegui um convite?”, perguntou Newton.

Newton começou a brincar sobre o motivo de não ter sido convidado.

“É por causa da treta com Brock Purdy? Brock estava lá?”, perguntou Newton.

McCaffrey fez uma conversa simulada com o ex-companheiro de equipe Greg Olsen — que estava presente no casamento — no Instagram para aparentemente esclarecer o motivo pelo qual Newton foi deixado de fora da lista de convidados.

“Esta foi uma ótima noite, mas você sabe o que a teria tornado ainda melhor?” o running back comentou no vídeo de Newton. “Se Cam [Newton] estavam aqui. Não recebo uma mensagem de volta há 4 anos. Na verdade, eles ficaram verdes agora.”

Newton respondeu perguntando a McCaffrey: “Qual número você tem? Compartilhe aqui.”

Newton disse que soube do casamento por meio de sua namorada, Jasmin Brown, e encerrou o segmento parabenizando os noivos.