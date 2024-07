Christian Walker faz home run novamente no Dodger Stadium enquanto os D-backs avançam

LOS ANGELES — O rebatedor do Arizona Diamondbacks, Christian Walker, continuou sua fúria no Dodger Stadium na quinta-feira, fazendo home runs em suas duas primeiras rebatidas, seu 18º e 19º home runs em 42 jogos na carreira no estádio.

Ele fez home runs em cinco jogos consecutivos no terceiro estádio mais antigo da liga principal, empatando a maior sequência de home runs em uma única temporada no estádio com seu companheiro de equipe Joc Pederson, que fez isso em 2015 com o Los Angeles.

Pederson e Walker foram consecutivamente com dois eliminados no primeiro contra o novato Landon Knack, com a explosão de Walker indo a 435 pés para o centro. Depois que Pederson caminhou com dois eliminados no terceiro, Walker seguiu com um home run de duas corridas para a esquerda após arremesso de 1-2 de Knack dá ao Arizona uma vantagem de 4-0 na vitória por 9-3.

Walker teve cinco homers na série de três jogos. Ele tem 22 homers nesta temporada, nove contra os Dodgers.

Na quarta-feira à noite, Walker fez dois home runs e ficou a três pontos do ciclo, em uma vitória de 12 a 4.

“É um bom lugar para bater, ver bem a bola”, disse Walker na quarta-feira. “Uma grande parte disso é a escalação e a proteção ao meu redor na escalação, isso me dá a liberdade de dar alguns golpes grandes e tentar mudar o placar. É útil chegar com os caras em muitas posições.”

Depois de abrir com dois home runs na quinta-feira, Walker conseguiu sua primeira caminhada intencional da série com dois eliminados no quinto. Ele foi eliminado em um groundout com rebatida quebrada no sétimo, e conseguiu uma caminhada de quatro arremessos para lotar as bases no nono.

Walker, 33, é da mesma cidade natal de Norristown, Pensilvânia, do falecido técnico do Dodgers, Tommy Lasorda. Walker foi recrutado pelo Dodgers em 2009, mas não assinou e, em vez disso, jogou pela University of South Carolina, onde ajudou o Gamecocks a vencer a College World Series em 2010 e 2011.