Churchill Downs levanta suspensão do treinador Bob Baffert

LOUISVILLE, Kentucky — Churchill Downs revogou a suspensão estendida de Bob Baffert, permitindo que o treinador do Hall da Fama retome as corridas com seus cavalos na pista histórica e nas instalações parceiras após mais de três anos de banimento por um teste antidrogas malsucedido do vencedor do Kentucky Derby de 2021, Medina Spirit, que acabou sendo desqualificado.

O anúncio surpreendente veio na sexta-feira, depois que Baffert emitiu uma declaração na qual assumiu a responsabilidade pelo teste antidoping reprovado do potro Medina Spirit, agora falecido, após cruzar a linha de chegada no 147º Kentucky Derby em maio de 2021. Os comissários de corrida do Kentucky desclassificaram Medina Spirit no inverno seguinte, e Churchill Downs elevou o segundo colocado Mandaloun ao título de vencedor do Derby.

O Churchill Downs disse em um comunicado que estava satisfeito com Baffert assumindo a responsabilidade ao cumprir a penalidade e se comprometendo a cumpri-la.

“Todas as partes concordam que é hora de encerrar este capítulo e focar no futuro. Baffert é bem-vindo para retornar a qualquer uma das pistas de corrida da CDI, incluindo nossa principal pista de corrida Churchill Downs, e desejamos a ele e suas conexões boa sorte em seus futuros empreendimentos competitivos”, disse o CEO da Churchill Downs Inc., Bill Carstanjen, na declaração.

O treinador, duas vezes vencedor da Tríplice Coroa, frequentemente criticava a proibição e havia processado sem sucesso Churchill Downs, que no ano passado estendeu a proibição até o final de 2024 por críticas subsequentes. O proprietário de Medina Spirit, Zedan Racing Stables, havia processado para que a disciplina do treinador acabasse nesta primavera em um esforço para colocar seu vencedor do Arkansas Derby, treinado por Baffert, Muth, no 150º Derby.

Ao aceitar a responsabilidade, Baffert, de 71 anos, reconheceu que pagou um “preço muito alto” com a suspensão e desqualificação, ao mesmo tempo em que assumiu a responsabilidade por substâncias em quaisquer cavalos que ele treina. Ele também disse que apreciava que a pista e a Kentucky Horse Racing Commission aplicassem as regras que acreditava serem necessárias para proteger a segurança e a integridade das corridas de cavalos e a reputação do Kentucky Derby.

“Minha família e eu queremos deixar isso para trás e voltar a fazer o que amamos sem mais distrações ou negatividade”, Baffert acrescentou. “Estou muito ansioso para retornar a Churchill Downs e voltar ao Winner’s Circle.”

A suspensão acabou negando a Baffert a sétima vitória recorde no Kentucky Derby e manchou a reputação de um treinador considerado o rosto das corridas de cavalos.

Mais importante, deixou Baffert fora da corrida que ele mais preza, na pista onde seu antigo Barn 33 no lado de trás era uma parada obrigatória para colegas cavaleiros, mídia e inúmeros turistas. Sem mencionar, um relacionamento fraturado entre os lados.

A ausência de Baffert foi especialmente palpável no marco do 150º Derby deste ano — uma corrida épica que Mystik Dan venceu por uma vantagem de nariz sobre Sierra Leone e Forever Young em uma chegada com três fotos de largura.

Mas enquanto a proibição de Churchill Downs impediu Baffert de competir no principal evento de corrida de cavalos, seus cavalos puderam competir em outras etapas da Tríplice Coroa. Seu potro, National Treasure, venceu o Preakness do ano passado em Baltimore.

O anúncio na sexta-feira trouxe um acordo e um encerramento, abrindo as portas para Baffert correr novamente com seus cavalos sob o Twin Spires no maior dia de corridas, no primeiro sábado de maio.