Ciclistas olímpicos não gostam das ruas de Paris e do local do mountain bike

PARIS — Remco Evenepoel não ficou impressionado com as estradas irregulares que os ciclistas olímpicos tiveram que percorrer no contrarrelógio em Paris no sábado, enquanto Nino Schurter foi igualmente crítico em relação ao cascalho que cobre o percurso de mountain bike artificial na vizinha Elancourt.

Evenepoel, logo após terminar em terceiro lugar no Tour de France, descreveu os primeiros e últimos cinco quilômetros do contra-relógio como estradas ruins, pioradas pela chuva, o que deixou a cerimônia de abertura úmida na sexta-feira à noite e continuou até sábado, quando o início do skate teve que ser adiado devido ao clima.

O contra-relógio começou rio acima da Torre Eiffel, na Esplanada, e percorreu 31,8 quilômetros passando pela Place de la Bastille e pelo Polígono de Vincennes antes de terminar na ponte dourada Pont Alexandre III sobre o Rio Sena.

“Também há alguns pontos turísticos lindos”, disse Evenepoel, “mas a superfície da estrada é bem ruim no começo e no fim. Então isso pode ser um problema se você tiver pontos pretos na frente dos seus olhos nos últimos quilômetros. Não é tão legal.”

O belga é o atual campeão mundial de contrarrelógio e venceu o primeiro de dois contrarrelógios durante o Tour de France.

Enquanto isso, em Elancourt Hill, a cerca de 25 milhas de Paris, o percurso de mountain bike olímpico foi escavado no local de uma antiga pedreira de arenito transformada em aterro sanitário. Foi regenerado em um parque na década de 1980, e um dos pontos mais altos da região agora oferece vistas amplas da Torre Eiffel, La Défense e das florestas ao redor de Paris.

O percurso foi projetado pelo especialista sul-africano Nick Floros, que também projetou o local de mountain bike para os Jogos do Rio de Janeiro e de Tóquio, e conta com saltos artificiais e jardins de pedras com trechos de caminhos cobertos de cascalho.

A competição feminina acontece no domingo, e a masculina faz o mesmo percurso na segunda-feira.

“É escorregadio. É bem solto”, disse Schurter, três vezes medalhista olímpico e campeão no Rio. “Se você for rápido, é super escorregadio. Espero que o cascalho ainda vá um pouco para o lado e o deixe menos solto em todos os lugares. Você pode sentir que não havia mountain bike antes e é 100% feito pelo homem, como vimos em Londres e no Rio.

“Poderia ser um pouco mais natural, mas no geral é legal.”